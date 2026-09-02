Milli Savunma Bakanlığı, İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen 20'nci Akdeniz Oyunları'nda TSK Spor Gücü Atış Takımı sporcularının madalya kazandığını duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımına göre, Uzm. Yrd. Şimal Yılmaz, takım arkadaşı Jandarma Yüzbaşı İsmail Keleş ile birlikte 10 metre tabanca karışık takım branşında 17 takım arasından birinci olarak altın madalya kazandı.

MERT NALBANT BRONZ MADALYA ALDI

Aynı organizasyonda Binbaşı Mert Nalbant, millî sporcu Damla Köse ile birlikte 10 metre tüfek karışık takım branşında 20 takım arasında üçüncülük elde ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen oyunlara 26 ülkeden 3 bin 854 sporcunun katıldığı belirtilirken, Milli Savunma Bakanlığı sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.