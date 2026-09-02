Altyapıdan milli takımlara uzanan geniş sporcu havuzuyla çalışmalarını sürdüren Kağıtspor, gençlerin hayallerine kapı aralarken Türk sporuna yeni şampiyonlar kazandırmayı hedefliyor. Kulübün farklı yaş gruplarındaki sporcularının aynı dönemde elde ettiği dereceler, yapılan altyapı çalışmalarının başarısını bir kez daha ortaya koydu.

KOCAELİ (İGFA) - Türk sporuna yeni yetenekler kazandırmayı sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü, 17'si engelli branşı olmak üzere toplam 48 branşta faaliyet gösteriyor.

Kulüp bünyesinde 149'u engelli olmak üzere 6 bin 450 sporcu bulunurken, bu sporculardan 267'si milli düzeyde Türkiye'yi temsil ediyor. 160 antrenörden oluşan güçlü teknik kadrosuyla çalışmalarını sürdüren Kağıtspor, gençlerin spora adım atmasına imkân sağlamanın yanı sıra onları geleceğin başarılı sporcuları olarak yetiştiriyor.

İLK ŞAMPİYONADA MADALYA SEVİNCİ

Kağıtspor'un genç sporcuları su sporlarında elde ettikleri derecelerle adlarından söz ettirmeye devam ediyor. Eskişehir'de düzenlenen Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası'nda Defne Deniz, Rengim Özeren, Meryem Nil Baş ve Sare İpek Memiş Türkiye üçüncülüğünü elde etti. Genç sporcular, ilk kez katıldıkları Türkiye Şampiyonası'nda deneyimlerini madalyayla taçlandırdı. Kağıtspor'un bir diğer başarısı ise Edirne'den geldi. 21-23 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen Gençler Kürek Türkiye Şampiyonası'nda Elif Temiz ve Amine Hatun Yazıcı, U15 Kadınlar 2X kategorisinde mücadele etti. İlk şampiyona deneyimlerini yaşayan Kağıtsporlu sporcular, Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Mavi-beyazlı pehlivanlar er meydanından da dereceyle döndü. CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi 2026 sezonunun 7. etabı olan Balıkesir 66. Kurtdereli Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Kağıtsporlu Hasan Çakır, Küçük Orta Küçük Boy kategorisinde birinci olarak altın madalyaya uzandı. Minik 1 Boy kategorisinde mücadele eden Hamza Ay ise üçüncülük elde ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

AVRUPA'DA 3 ALTIN BİRDEN

Kağıtspor'un uluslararası arenadaki gururlarından biri de Emirhan Çetinkaya oldu. Kosova'nın başkenti Priştine'de düzenlenen U15 Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli formayla mücadele eden Çetinkaya, koparmada 123, silkmede ise 151 kilogram kaldırdı. Başarılı sporcu organizasyonu 3 altın madalyayla tamamlayarak Avrupa'da İstiklal Marşı'nı dinletti.

22-29 Ağustos tarihleri arasında Rize'de düzenlenen U23 Kadınlar ve Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda da Kağıtspor rüzgârı esti. 59 ilden 365 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda mavi-beyazlı sporculardan Sıla Biçil 65 kilogramda, Fatmanur Çalgın 70 kilogramda ve Sinem Karakaş 80 kilogramda Türkiye üçüncüsü oldu. Kağıtsporlu boksörler böylece Rize'den 3 bronz madalyayla döndü.

CEREN, LOS ANGELES YOLUNDA PUANLARI TOPLUYOR

Kağıtspor'un uluslararası arenadaki bir diğer önemli başarısına milli taekwondocu Ceren Çetinel imza attı. 29-30 Ağustos tarihlerinde düzenlenen Uluslararası Riga Open Taekwondo Şampiyonası'nda 67 kilogram Büyük Kadınlar kategorisinde mücadele eden Çetinel, rakiplerini geride bırakarak şampiyonluğa ulaştı. Altın madalyayı boynuna takan başarılı sporcu, 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları yolunda önemli puanlar toplamayı sürdürdü.