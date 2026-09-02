UltraAğrı Taraftar Grubu adına Mehmet Bozkurt ve beraberindeki grup üyeleri, Ağrı ASKF Başkanı Hayati Bekis'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak hafta sonu oynanacak karşılaşmaya davet etti. Bekis, müsabakayı taraftarların arasında izleyeceğinin sözünü verdi.

Nihat AYDIN / AĞRI (İGFA) - UltraAğrı Taraftar Grubu adına Mehmet Bozkurt ve beraberindeki taraftar grubu üyeleri, Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Hayati Bekis'i makamında ziyaret etti.

Hayırlı olsun dileklerini ileten Mehmet Bozkurt ve beraberindekiler, Bekis'e yeni görevinde başarılar dileyerek UltraAğrı Taraftar Grubu'nun faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

HAFTA SONU OYNANACAK MAÇA DAVET ETTİLER

Ziyarette hafta sonunda oynanacak karşılaşma da gündeme geldi. UltraAğrı Taraftar Grubu üyeleri, Başkan Hayati Bekis'i müsabakaya davet etti.

Davete teşekkür eden Bekis, 'Hafta sonunda oynanacak müsabakaya bizzat geleceğim ve karşılaşmayı taraftarlarımızın arasında izleyeceğim' sözünü verdi.

Sporun ancak ortak akıl, dayanışma ve birlikte hareket edilmesiyle geliştirilebileceğini belirten Hayati Bekis, Ağrı'yı temsil eden bütün oluşumlara destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

Bekis, 'Spor ancak ortak akıl ve birlik içerisinde yönetilebilir. Ağrı'yı temsil eden her yapının ve şehrimizde güzel işler yapan herkesin yanında olacağımızın bilinmesini isteriz' dedi.

'GENÇLERİN BİR ARAYA GELMESİ ÖNEMLİ'

UltraAğrı Taraftar Grubu üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Bekis, grubu son dönemlerde tribünlerde sık sık gördüğünü ifade etti. Gençlerin spor etrafında bir araya gelmelerinin son derece önemli olduğuna dikkat çeken Bekis, gençlerin oluşturduğu taraftar gruplarının kentteki spor kültürüne ve tribün atmosferine önemli katkı sunduğunu belirtti.

Ziyaret, karşılıklı görüş alışverişinde bulunulması ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.