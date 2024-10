TOSFED’in 33 yıllık tarihinde Genel kurula katılan tüm organizatör kulüplerin desteğini alan ilk aday olan Eren Üçlertoprağı, genel kurulun ardından bir kez daha başkanlık görevine seçildi.İSTANBUL (İGFA) - 5,5 yıldır TOSFED Başkanlığı görevini yürüten Eren Üçlertoprağı genel kurulda güven tazeledi.

Üçlertoprağı, branşlarında tüm zamanların kayıt rekorları kırılan, basındaki reklam eşdeğeri yıllık 80 milyon doların üstüne çıkmış, çocuklara, gençlere, kadınlara ve engellilere yönelik sosyal sorumluluk projelerini başarıyla yürüten bir TOSFED olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Bir önceki Genel Kurul’da delegeler huzurunda verdiği sözü hatırlatan Eren Üçlertoprağı; “Sözümü tutarak İstanbul Park’ın kapılarını Türk sporuna açmış bir Federasyonun başkanı olarak sizi karşılamaktan büyük bir gurur duyuyorum.” dedi. “Bildiğiniz üzere İstanbul Park, 10 yılı aşkın bir süredir işgal altındaydı. Yaklaşık dört senedir bir hukuk mücadelesi yürütürken İstanbul Park’a dair tek arzumuz, sporcularımızın ülkemizdeki tek uluslararası yarış pistini kullanabilmesi ve bu pistte ülkemize değer katacak uluslararası yarışların düzenlenebilmesiydi. Uzun çabaların ardından, devletimizin de gösterdiği irade kapsamında, bu işgal sonlandı ve pistte yeni bir dönem başladı.” dedi.

İSTANBUL PARK’A DÜNYA RALLİKROS ŞAMPİYONASI GELİYOR

9 sene sonra İstanbul Park’ta düzenlenen ilk ulusal yarışın hemen ardından, Dünya Rallikros Şampiyonası’nı, iki sene için yeniden ülkemize kazandırmayı başardıklarını açıklayan Üçlertoprağı, 9-10 Kasım tarihlerinde dünyanın en önemli yarış serilerinden 2024 Dünya Rallikros Şampiyonası (WRX) final yarışının İstanbul’da düzenleneceği müjdesini verdi.

İstanbul Park’a dair otomobil sporları camiasına değer katacak çok sayıda ulusal ve uluslararası projeleri olduğuna da değinen Eren Üçlertoprağı, Formula 1’in ülkemize geri dönmesi için de Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) nezdindeki lobi çalışmalarını da yürütmeye devam ettiklerini belirtti.

Genel Kurul’un ardından Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nda Üçlertoprağı başkanlığındaki yeni yönetimde; Nisa Ersoy, C. Onur Sürmeli, Hayri Çavuşoğlu, Osman Geylan, Efsun Yazıcı, Faruk Erol Süren, Can Mildon, Ozan Avcıtucer, Orhan Avcıoğlu ve Can Luca Ünsal görev aldı.