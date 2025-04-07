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Kampanya ile aile değerlerinin önemine dikkati çekilen paylaşımda, projeye destek veren Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu’na teşekkür edildi.

İSU, Çayırova Şekerpınar’da yeni altyapı hatları yapıyor

İSU, Çayırova Şekerpınar’da yeni altyapı hatları yapıyor

“Toplu taşıma araçları, servisler, taksiler her yerdeyiz" diyen Bakanlık paylaşımda, "Her camda aynı mesaj: Ailemiz Geleceğimiz” ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'Aile Yılı' kapsamında farkındalık çalışmalarını sürdürüyor. ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile Yılı dolayısıyla sürdürülen farkındalık çalışmalarını sosyal medya hesabından paylaştış.