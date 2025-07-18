Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Toplu İş Sözleşmesinde Arabulucuya ve Hakeme Başvurma Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikleri Resmi Gazete’de yayımladı. Yeni düzenlemeler, tazminat ödemeleri, gizlilik ilkeleri ve süreç sürelerini kapsıyor. Özel hakem sürecinde bu süre 15 gün olarak belirlendi.ANKARA (İGFA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca hazırlanan “Toplu İş Sözleşmesinde Arabulucuya ve Hakeme Başvurma Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, 18 Temmuz 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, toplu iş uyuşmazlıklarında arabuluculuk ve hakem süreçlerini düzenleyen önemli değişiklikler içerdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından yürütülecek yönetmelikle, toplu iş sözleşmesi süreçlerinde daha etkin, şeffaf ve adil bir yapı hedeflendi.

BAŞLICA DEĞİŞİKLİKLER

Uzman ve Raportör Tanımı: Uzman ve raportörlerin görev tanımı güncellenerek, uyuşmazlıkları inceleyip çözüm önerileri sunan ve Cumhurbaşkanlığı tarafından atanan veya görevlendirilen personel olarak tanımlandı.

Süre Uzatımı: Tarafların anlaşma talebiyle süre bir ay uzatılabilir. Özel hakem sürecinde bu süre 15 gün olarak belirlendi.

Tazminat Ödemeleri: Kurul Başkanı’na toplantı başına 4000, üyelere 3500 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımıyla tazminat ödenecek. Uzman ve raportörlere, iş yoğunluğu ve uyuşmazlık niteliğine göre çalışma günü başına 750 gösterge rakamıyla hesaplanan tazminat verilecek.

Özel Hakem Ücretleri: Özel hakem ücretleri, ön inceleme için yüzde 25, esas inceleme için yüzde 75 oranında ödenecek. Toplantıya katılmayanların ücretleri genel bütçeye gelir kaydedilecek.

Söz konusu değişiklik yönetmeliğinin detaylarına ulaşmak için tıklayabilrsiniz