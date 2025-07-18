Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı; Gebze, Çayırova ve Darıca ilçelerinde planlanan projeleri yerinde inceledi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, kent genelinde yapımı tamamlanan ve devam eden projeleri yerinde takip ediyor. Bu kapsamda Genel Sekreter Baraçlı; Gebze, Çayırova ve Darıca’da bir dizi incelemelerde bulundu. Gebze bölgesinde yapımı devam eden hizmet noktalarını gezen Baraçlı, projelerin son durumu ile ilgili yetkililerden bilgi aldı.

HER PROJE BARAÇLI’NIN YAKIN TAKİBİNDE

Her hafta farklı ilçelerde proje temaslarında bulunan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, bu kez Gebze, Çayırova ve Darıca ilçelerinde incelemelerde bulundu. Darıca Millet Bahçesi’ndeki eski askeri kışladan kalan binaları inceleyen Genel Sekreter Hayri Baraçlı, bu yapılarda yapılması planlanan sosyal ve eğitim hizmetleri hakkında bilgi aldı. Baraçlı, Büyükşehir’in ilçeye kazandırdığı Darıca Eray Şamdan Kapalı Spor Salonu ile Darıca Gençlik Merkezi’nde de incelemelerde bulundu. Baraçlı’ya incelemelerde Genel Sekreter Yardımcıları Doç. Dr. Ali Yeşildal, Ebubekir Ardıç, Gökmen Mengüç ve Numan Balaban eşlik etti.

GEBZE ESKİÇARŞI’DA CEPHE SAĞLIKLAŞTIRMA YAPILACAK

Darıca’dan sonra Gebze’ye geçen Genel Sekreter Baraçlı, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ile birlikte Hayri Macar Caddesi ve Kavşağı, Gebze Çoban Mustafa Paşa Kütüphanesi ve Güzide Gençlik Merkezi’ni gezdi. Baraçlı ve Büyükgöz, Gebze Adem Yavuz Mahallesi’nde çalışmaları devam eden altyapı yol çalışmalarını inceledi. Baraçlı ve Büyükgöz ardından Eskiçarşı’da yapılması planlanan cephe sağlıklaştırma çalışmaları öncesinde görüş alışverişinde bulundu. Ardından Çayırova ilçesine geçen Baraçlı, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ile birlikte Uğur Mumcu Caddesi’nde yapılması planlanan altyapı çalışmaları hakkında teknik personelden bilgi aldı.

BÜYÜKŞEHİR’İN ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı tarafından Hayri Macar Caddesi ve Kavşağı’nda sürdürülen çalışmalar kapsamında caddenin bir kısmında asfalt ve kaldırım imalatları tamamlandı. Bölgede şuan dolgu ve taş duvar imalatları yapılıyor. Toplam 780 metre uzunluğundaki yolda gerçekleştirilen çalışmalarda 3 bin 100 ton asfalt döküldü. Yayalar için 3 bin metre bordür ve 5 bin metrekare parke döşenerek daha güvenli ve estetik bir alan oluşturuluyor. Yağmur sularının tahliyesi için 450 metre uzunluğunda 600’lük beton borular yerleştirilirken, dere geçişi için de 63 metrelik menfez inşa edildi.

ADEM YAVUZ VE İSTASYON MAHALLELERİ’NDE HUMMALI ÇALIŞMA

Gebze ilçesine bağlı Adem Yavuz Mahallesi’nde devam eden altyapı çalışmaları kapsamında ise 8.680 metre içme suyu, 3.830 metre kanalizasyon ve 1.330 metre yağmur suyu hattı yapılıyor. Çalışmalar kapsamında ayrıca İstasyon Mahallesi’nde 26.000 metre içme suyu, 4.475 metre kanalizasyon ve 950 metre yağmur suyu hattının inşa çalışmaları gerçekleştirilecek.