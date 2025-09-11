2025 Temmuz'da sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerini kapsayan toplam ciro endeksi yıllık yüzde 38,8, aylık ise yüzde 2,1 azaldı. Sanayide yıllık yüzde 31,2 artış, inşaatta yüzde 50,8 artış, ticaret ve hizmette yüzde 40,6 artış yaşanırken, aylık sadece inşaat ciro endeksi arttı.ANKARA (İGFA)- TÜİK, Temmuz ayına ilişkin Ciro Endekslerini yayımladı.

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2025 yılı Temmuz ayında yıllık yüzde 38,8 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında, 2025 yılı Temmuz ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 31,2 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 50,8 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 40,6 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 40,6 arttı.

TOPLAM CİRO AYLIKTA YÜZDE 2,1 AZALDI, İNŞAAT YÜZDE 5,8 ARTTI

Bu arada sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2025 yılı Temmuz ayında aylık yüzde 2,1 azaldı.

Toplam cironun alt detaylarında 2025 yılı Temmuz ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 0,6 azaldı, inşaat ciro endeksi yüzde 5,8 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 4,3 azaldı, hizmet ciro endeksi yüzde 0,4 arttı.