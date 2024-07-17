Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan bir dilencinin koltuk değneğinin içinden 7 bin liranın üzerinde para çıktı.

SİVAS (İGFA) - Halkın manevi duygularını sömüren dilencilerin yoğunlukta bulunduğu hastaneler, trafik ışıkları, il-ilçe otobüs terminali, tren garı ve kamuya açık alanlarda devriye görevinde bulunan Zabıta ekipleri, vatandaşlardan para dilenen M.Y. ile A.İ.E.'yi fark etti. Ekipleri gören dilenciler kaçmaya çalışırken yakalandı.

4 Eylül Sanayi Sitesi Kavşağı’nda dilencilik yapan kişiler, Zabıta Müdürlüğü'ne götürülerek üst aramaları yapıldı. A.İ.E. isimli dilencinin koltuk değneğinden şüphelenen ekipler, tutacak kısmını söktüklerinde boru kısmına gizlenmiş 7 bin liranın üzerinde para buldu.

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Kaynak: igf