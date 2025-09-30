Tokat’taki Damızlık Koyun-Keçi, Sığır ve Manda Yetiştiricileri Birlikleri başkanları, ulusal seçimlerde Türkiye genel başkanlıklarına seçilerek kentin tarım ve hayvancılıkta öncü rolünü tescilledi. DOKAP destekleri, Proje Ofisi ve ekonomik işletmelerle oluşturulan “Tokat Modeli”, Türkiye’ye örnek olduTokat Haber / TOKAT (İGFA) - Tokat, tarım ve hayvancılıkta ulusal düzeyde dikkat çeken bir başarıya imza attı.

Damızlık Koyun-Keçi, Sığır ve Manda Yetiştiricileri Birlikleri başkanları, ulusal seçimlerde Türkiye genel başkanlıklarına seçilerek kentin stratejik vizyonunu kanıtladı. Bu başarının ardında, 2016’da DOKAP İdaresi’ne kabulle hızlanan yatırımlar, Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt ve diğer milletvekillerinin destekleri, valilerin vizyoner liderliği, İl Özel İdaresi ve İl Genel Meclisi’nin katkıları yatıyor.

TOKAT MODELİ: KURUMLAR ARASI SİNERJİ

Türkiye’de bir ilk olarak, yetiştirici birlikleri, Ziraat Odası, Veteriner Hekimler Odası ve Hayvan Sağlığı-Bitkisel Üretim birimleri, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kampüsüne taşındı. Bu adım, kurumlar arası sinerjiyi artırarak ortak projelerin önünü açtı. Dr. Salih Çelik liderliğindeki Proje Ofisi, veteriner hekimler ve zooteknistlerle hazırladığı projelerle Tokat’ı ulusal örnek haline getirdi; birçok il müdürlüğü, Tokat’ı ziyaret ederek modelden ilham aldı.

EKONOMİK İŞLETMELERLE ÖNCÜ ROL

Tokat’taki birlikler, aidat ve desteklemelerle yetinmeyip ekonomik işletmeler kurarak sektöre yön veriyor:

Arıcılar Birliği: Topçam markalı bal paketleme ve ana arı üretim tesisleri.

Topçam markalı bal paketleme ve ana arı üretim tesisleri. Koyun-Keçi Birliği: Koç-teke üretim tesisi, Karayaka kuzu eti tescili ve Migros’la sözleşmeli üretim.

Koç-teke üretim tesisi, Karayaka kuzu eti tescili ve Migros’la sözleşmeli üretim. Sığır Yetiştiricileri Birliği: Süt toplama merkezi ve Tokat Birlik markasıyla şarküteri mağazaları.

Süt toplama merkezi ve Tokat Birlik markasıyla şarküteri mağazaları. Manda Birliği: Manda düvesi üretim merkezi.

ULUSAL ÇAPTA MODEL PROJELER

Tokat’ın geliştirdiği projeler, Türkiye genelinde uygulanıyor:

Küçükbaş Hayvancılık: “Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var”, Göçer Yetiştiricilerin Yaşam Standartlarının Artırılması, Her Köye Koyun-Keçi Banyo Havuzu. Büyükbaş Hayvancılık: “Buzağılar Ölmesin, İşletmeler Boş Kalmasın”, Çiğ Süt Altyapısının İyileştirilmesi. Arıcılık: Varroa ile Toplu Mücadele, Organik Arıcılık, Tokat Ana Arı Ekotipi tescili.