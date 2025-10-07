AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, beraberindeki heyetle birlikte Tokat'taki spor tesislerinde kapsamlı incelemelerde bulundu. İlk olarak eski Gaziosmanpaşa Stadyumu'nu ziyaret eden Milletvekili Arslan, daha sonra Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Taşlıçiftlik Kampüsü'ndeki mevcut spor tesisleri ve stadyumu gezdi.

Nurhan İÇMEZ - Tokat Haber / TOKAT (İGFA) - Tokat'ta eski Gaziosmanpaşa Stadyumu'nun son durumu hakkında bilgi veren Milletvekili Mustafa Arslan, yaklaşık 60 yıldır Tokat'a hizmet veren mevcut stadyumun yıkım ihalesinin kısa süre içinde yapılacağını ve hemen ardından hızlı bir şekilde inşaat sürecine başlanacağını duyurdu.

Yeni stadyum projesinin, şehirdeki spor camiası için büyük bir heyecan oluşturduğunu belirten Arslan, 'Yeni yapılan stadyum projemiz hızlı bir şekilde ilerliyor. Yıkım sonrası inşaatlar başlayacak. Bu statla beraber, Tokat'ta ilçelerimiz dahil yaklaşık 12 spor tesisini yıkıp yeniden yapacağız. Bunların hepsini depreme dayanıklı hâle getirecek bir program hazırladık. İyi bir bütçeyle, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ve destekleriyle, Tokat'a spor alanında çok ciddi bir çalışma içerisindeyiz' dedi.

Arslan, yeni stadyumun tamamlanana kadar Tokatspor'un içeride oynayacağı maçlar için TOGÜ kampüsündeki sahanın kullanılabileceğini de ekledi.

TOGÜ'DEKİ SAHANIN ZEMİNİ YENİLENDİ

Taşlıçiftlik Kampüsü'nde yer alan stadyumda yapılan iyileştirmeler hakkında da konuşan Milletvekili Arslan, 'Üniversite sahasının zeminini Sayın Bakanımızın ve sizlerin girişimleriyle gelen parayla olduğu gibi değiştirdik. Şu an oynanabilir hâle geldi. Tokatspor, deplasman haricindeki iç saha maçlarını artık burada oynayabilir. Bu, kulübün kendi vereceği bir karar' ifadelerini kullandı.

100 MİLYON LİRALIK YATIRIM: YENİ SENTETİK SAHA VE ATLETİZM PİSTİ

Milletvekili Arslan, Taşlıçiftlik Kampüsü'ndeki diğer yeni tesisleri de inceledi. Amatör futbolun yükünü büyük ölçüde çekecek olan yeni sentetik sahayı işaret ederek, 'Şu anda yeni sentetik sahamız burası. Yeni yapıldı. Güncel maliyetiyle 30 milyon liralık bu yatırım, Tokat'taki spor kulüpleri için önemli bir imkân oldu. Uzunburun mevkiindeki sahamızla beraber, iki saha ortaklaşa yükü kaldıracak.' dedi.

Arslan, hemen bu sahanın batısında inşasına başlanacak olan yeni atletizm pisti yatırımının müjdesini de vererek, iki tesisin tesisin toplam güncel maliyeti yaklaşık 100 milyon lira civarında olacağını söyledi.

Heyet, spor tesislerinin ardından bölgede devam eden diğer kamu yatırımlarına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, spor yatırımlarının üniversiteye ve özellikle uluslararası öğrencilere büyük katkı sağlayacağını belirtti.