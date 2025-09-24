AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Sulusaray Fizik Tedavi Merkezi’nin hasta kabulüne başladığını ve Yeşilyurt TOKİ konutlarının yüzde 45 tamamlandığını duyurdu. Arslan, “500 milyon TL’lik merkez, otel standartlarında şifa dağıtacak” dedi.Tokat Haber / TOKAT (İGFA) - AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Tokat’taki devam eden projeleri yerinde inceleyerek, sağlık ve konut yatırımlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Arslan, Sulusaray Fizik Tedavi Merkezi ile Yeşilyurt TOKİ konutlarının son durumunu değerlendirerek, şehrin gelişimine katkılarını vurguladı.

SULUSARAY FİZİK TEDAVİ MERKEZİ HASTA KABULÜNE BAŞLADI

Sulusaray’da Gaziosmanpaşa Üniversitesi bünyesinde hizmet verecek Fizik Tedavi Merkezi’ni ziyaret eden Arslan, projenin başlangıçta 20 yatakla planlandığını, girişimleri sonucu 200 yatağa çıkarıldığını belirtti. Yaklaşık 500 milyon TL’ye mal olan merkezin, termal havuzları, saunası, hamamı ve son teknoloji ekipmanlarıyla “otel standartlarında” hizmet vereceğini ifade etti. Arslan, “Tokat’ın kaliteli kaplıca suyunu hastalarımıza ulaştırmak için başlattığımız bu proje, bölgeye büyük katma değer sağlayacak. Hasta kabulüne başladık, resmi açılışı protokolle yapacağız. Şifa dağıtacak bu merkeze hayırlı olsun” dedi.

YEŞİLYURT TOKİ KONUTLARI YÜZDE 45 TAMAMLANDI

Sulusaray ziyaretinin ardından Yeşilyurt ilçesine geçen Arslan, TOKİ konutlarının inşaatında yüzde 45 ilerleme kaydedildiğini, projenin 2026’da tamamlanarak 202 adet 2+1 ve 3+1 dairelerin hak sahiplerine teslim edileceğini müjdeledi.

“Bu konutlar, Yeşilyurt’un konut ihtiyacını karşılayacak ve ilçeye güçlü bir sosyal doku kazandıracak” diyen Milletvekili Arslan, her iki projenin Tokat’ın sağlık turizmi potansiyelini artıracağını ve yaşam kalitesini yükselteceğini vurguladı. AK Parti iktidarı döneminde Tokat’a eğitimden ulaşıma, tarımdan sanayiye kadar her alanda büyük yatırımlar yapıldığını hatırlatan Arslan, “Bu yatırımlar, şehrin refahını artırıyor” dedi.