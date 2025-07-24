Tokat İl Genel Meclisi, 185 milyon TL’lik bütçeyle Erbaa’daki köylerde altyapı, ulaşım ve kültürel miras projelerini hızlandırıyor; muhtarlarla saha ziyaretlerinde talepler yerinde dinleniyor.Nurhan İÇMEZ / TOKAT (İGFA) - Tokat İl Genel Meclisi, kırsal kalkınma hedefiyle Erbaa ilçesinde altyapı, ulaşım ve kültürel miras alanlarında önemli çalışmalara devam ediyor.

İl Genel Meclis Başkanı Ali İhsan Gürel liderliğinde, Keçeci, Canbolat, Dokuzçam ve Narlıdere köylerinde yürütülen projeler yerinde incelendi.

Meclis üyeleri, köy muhtarlarıyla bir araya gelerek talepleri dinledi ve çözüm odaklı notlar aldı.

126 MİLYON TL YOL YATIRIMI

2025 yılı için ayrılan 185 milyon TL’lik bütçenin 126 milyon TL’si, kırsal bölgelerdeki grup yollarına aktarıldı. Bu yatırımla 54 köyü bağlayan yollar tamamlanarak ulaşımda konfor ve güvenlik artırıldı. Erbaa’nın Keçeci Köyü de bu yatırımlardan pay alarak altyapı projeleriyle yaşam kalitesini yükseltiyor.

Saha ziyaretlerinde, Keçeci Köyü Muhtarı Cafer Pehlivan, Canbolat Köyü Muhtarı Zeynel Say, Dokuzçam Köyü Muhtarı Mahmut Yıldırım ve Narlıdere Köyü Muhtarı Mustafa Çelik ile birebir görüşmeler yapıldı. Köylerin ihtiyaçları detaylı şekilde ele alınarak ortak sorunlara çözüm planları hazırlandı.

KÜLTÜREL MİRASA SAHİP ÇIKILIYOR

Ziyaretlerin manevi boyutu, Keçeci Baba (Mahmut Veli) Türbesi’nde öne çıktı. Gürel ve beraberindeki heyet, türbedeki bakım ve düzenleme çalışmalarını inceledi. Gürel, “Bu mekanlar, geçmişle geleceği birleştiren köprülerdir. Kültürel mirasımızın korunması önceliğimiz” dedi.

Başkan Gürel, ziyaretler sonrası yaptığı açıklamada, “Erbaa’daki dört köyümüzde altyapı, ulaşım ve sosyal projeleri inceledik. Muhtarlarımızla verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Tokat’ın her ilçesinde vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştıracak yatırımları sürdüreceğiz” diye konuştu.