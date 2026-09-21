İBB ile HAK-İŞ Sendikaları arasında 45 binden fazla emekçiyi kapsayan Toplu İş Sözleşmesi imzalandı. İBB Başkanvekili Nuri Aslan ve sendika temsilcilerinin katıldığı törenle, çalışanların ekonomik ve sosyal hakları koruma altına alındı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile HAK - İŞ Sendikaları arasında Toplu İş Sözleşmesi anlaşmayla sonuçlandı.

İstanbul Ağaç ve Peyzaj Aş, İstanbul Halk Ekmek, Güven Su, Hamidiye Su, İETT, İSFALT, İSPARK, İSPER, İSTAÇ, İSTGÜVEN AŞ'de çalışan 45 Binden fazla emekçiyi kapsayan İmza törenine; İBB Başkanvekili Nuri Aslan başta olmak üzere Öz Gıda - İş Genel Başkanı Ramazan Gülpolat, Hizmet -İş Genel Başkan Yardımcısı İdris Ersoy, Özgüven- Sen Genel Başkanı Murat Ünal, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Oğuzhan Bahadır ve iştirak şirketlerinin genel müdürleri ve üst yönetimi ile çok sayıda emekçi katıldı. Programda sırasıyla Hizmet -İş Genel Başkan Yardımcısı İdris Ersoy ve İBB Başkan Vekili Nuri Aslan konuşma yaptı.

'Burada elbette hukuken işveren tarafını temsil ediyorum ama, ben de sizler gibi bir emekçiyim' diyen Aslan, 'Kamu kurumu olarak bizim patronumuz milletimizdir. Bugüne kadar olduğu gibi, hep birlikte milletimiz için en iyi şekilde çalışacağımıza inanıyorum. Bugün burada çalışma barışımızı güçlendirecek toplu iş sözleşmelerimize imza atmak için bir aradayız. Atacağımız imzaların tüm çalışma arkadaşlarımıza ve ailelerine şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.' dedi.

'Bugün attığımız imzalarla çalışma arkadaşlarımızın ekonomik, sosyal ve kültürel kazanımlarını koruyor, daha da ileriye taşıyoruz' diyen Başkan Vekili Nuri Aslan, 'Biz sorunların masada konuşulduğu, sendikaların özgürce örgütlendiği, emeğin karşılığının korunduğu bir çalışma düzenini savunuyoruz. Bu anlayışla bugün sözleşmelerimizin altına hep birlikte imzamızı atıyoruz. Bu vesileyle HAK-İŞ Konfederasyonumuzun değerli yöneticilerine; Hizmet-İş, Özgüven-Sen ve Öz Gıda-İş sendikalarımızın kıymetli yöneticilerine ve temsilcilerine; müzakere sürecinde emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum' diye konuştu.

Konuşmalar sonrasında taraflar arasında toplu iş sözleşmesini imzalandı.