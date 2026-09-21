İstanbul'da Bakırköy Belediyesi, 16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında hareketli yaşamı, çevre bilincini ve sürdürülebilirliği destekleyen çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

İSTANBUL (İGFA) - Dünya Barış Günü'nde Yeşilköy Sahili'nde beyaz güvercinlerin uçurulduğu ve Cumhuriyet Meydanı'nda bisiklet sürüşünün gerçekleştirildiği etkinliklerin yanı sıra Ayamama Yaşam Vadisi'nde yoga etkinliği düzenlendi, çocuklara yönelik sıfır emisyon programıyla çevre bilinci ve gelecek kuşaklara karşı sorumluluk vurgulandı.

BARIŞ İÇİN BEYAZ GÜVERCİNLER UÇURULDU

Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında, Dünya Barış Günü'nde Soroptimist International işbirliğiyle Yeşilköy Sahili'nde barış mesajı verildi. Etkinlikte barışın simgesi olan beyaz güvercinler gökyüzüne uçuruldu.

BİSİKLETİNİ AL, BARIŞA PEDAL ÇEVİR

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen 'Bisikletini Al Barışa Pedal Çevir' etkinliğinde ise katılımcılar bisikletleriyle pedal çevirdi. Etkinlikle hem hareketli yaşamın önemine hem de barış mesajına dikkat çekildi.

AYAMAMA YAŞAM VADİSİ'NDE YOGA

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında sağlıklı ve hareketli yaşamı desteklemek amacıyla YOKA Serisi ile yoga etkinliği düzenlendi. Ayamama Yaşam Vadisi'nde gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar açık havada yoga yaparak hareketli yaşama yönelik farkındalık kazandı.

ÇOCUKLAR SIFIR EMİSYON İÇİN GELECEĞE MEKTUP YAZDI

Dünya Sıfır Emisyon Günü kapsamında Bakırköy Belediyesi eğitim salonunda ilkokul öğrencilerine yönelik bir etkinlik gerçekleştirildi. Programda çocuklara sıfır emisyon, çevre ve sürdürülebilir yaşam konularında farkındalık kazandırıldı.

Etkinliğin '2050'den Gelen Mektup' bölümünde ise çocuklar, 2050 yılında yaşayan yaşıtlarına mektuplar yazdı. Öğrenciler mektuplarında geleceğe nasıl bir dünya bırakmak istediklerini ve bu doğrultuda bugünden hangi sorumlulukları üstlenebileceklerini anlattı.