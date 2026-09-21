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PTT AŞ, 21 Eylül 2026 tarihinde 'Kılıç Dişli Kaplan' konulu 45 TL (36 x 52 mm boyutunda) bedelli anma pulu ile söz konusu pula ait 90 TL bedelli ilkgün zarfını abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde ve PTT AŞ'ye ait www.filateli.gov.trweb adresinde satışa sundu. Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte PTT Pul Müzesi/ANKARA adresinde 'Kılıç Dişli Kaplan 21.09.2026 ANKARA' ibareli ilkgün damgası kullandırılmaya başlandı.

ANKARA (İGFA) - PTT AŞ tarafından 'Kılıç Dişli Kaplan' konulu anma pulu ve ilkgün zarfı 21 Eylül 2026 tarihinde tedavüle sunuldu.

PTT AŞ, 'Kılıç Dişli Kaplan' konulu anma pulu ve ilkgün zarfını satışa sundu. Ankara PTT Pul Müzesi'nde ise özel ilkgün damgası kullandırılmaya başlandı.

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