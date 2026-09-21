Sakarya Büyükşehir Belediyesi, ömrünü tamamlamış ve bölge ulaşımının geleceği için risk teşkil eden Söğütlü'de Beşdeğirmen Köprüsü'nde yıkım çalışmalarına başladı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ekonomik ömrünü tamamlamış yapıları ortadan kaldırarak tüm ilçelere yeni eserler kazandırıyor.

Bu kapsamda Söğütlü'de Akçakamış ile Beşdeğirmen mahalleleri arasındaki ulaşımı sağlayan mevcut köprünün yenilenmesi için sahada çalışmalara başlandı. Büyükşehir, zaman içinde deforme olan, olası bir afet durumu göz önünde bulundurulduğunda yapı güvenliği açısından risk teşkil eden Beşdeğirmen Köprüsü'nün yıkımı için saha çalışmalarına başladı.

32 METRE UZUNLUK, 12 METRE GENİŞLİĞE SAHİP

Şimdi bölgede 32 metre uzunluğunda, 12 metre genişliğinde yeni bir köprünün inşası için çalışma başlatıldı. Köprünün yapımında 120 santimetre çapında 28 adet fore kazık kullanılacak.

Yeni yapı, olası büyük afetlerde dahi ayakta kalarak Söğütlü kırsalı için kritik olan güzergahtaki ulaşımı sorunsuz şekilde sağlamak üzerine projelendirildi.

Öte yandan yeni köprünün yapım sürecinde ulaşımın aksamaması için köprü giriş çıkışında alternatif güzergahlara işaret eden tabelalar montajlandı ve araçların güzergahı kullanmaya devam edebilmesi için geçici bir köprü inşa edildi.

Çark Suyu üzerindeki köprü, eskisinden çok daha güçlü şekilde yükseldiğinde bölgeye uzun yıllar hizmet edecek. Büyükşehir Belediyesi, Karapürçek Mesudiye Köprüsü ile Akyazı'daki Yeniorman Köprüsü'nü yenileyerek ulaşım altyapısını güçlendirmiş, köprüleri modern ve güvenli hale getirerek uzun yıllar hizmet verecek şekilde ilçelere kazandırmıştı.