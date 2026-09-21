İzmir'de su ürünleri kaynaklarının korunması, sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması ve mevzuata aykırı avcılığın önlenmesine yönelik denetimler aralıksız devam ediyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri su ürünleri kontrol ekipleri tarafından geniş kapsamlı gerçekleştirilen denetimlerde Reis Bey Kontrol Botu, dronlar ve kara ekipleri etkin şekilde kullanılarak denizler, karaya çıkış noktaları, yol güzergâhları, su ürünleri hali ve mezat yerleri kontrol edildi.

Gerçekleştirilen kontroller kapsamında, yasal boy limitlerinin altında avlandığı ve depolandığı tespit edilen yaklaşık 2,2 ton hamsiye el konuldu. Mevzuata aykırı faaliyette bulunduğu belirlenen işletmeye 94.811 TL idari para cezası uygulandı.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, denizden karaya uzanan tüm kontrol noktalarında yürütülen denetimlerle su ürünleri kaynaklarının korunması, yasa dışı avcılığın önlenmesi ve sürdürülebilir balıkçılığın güvence altına alınması hedefleniyor.

Geleceğin balıkçılığını korumak, denizlerimizin bereketini gelecek nesillere aktarmak ve emeğiyle geçimini sağlayan balıkçılarımızın haklarını gözetmek amacıyla denetimler 7 gün 24 saat esasına göre kararlılıkla sürdürülüyor.

Müdürlük, mevzuata aykırı avcılığa karşı denizden karaya etkin mücadelesini taviz vermeden sürdüreceğini duyurdu.