Bursa Gemlik’te üretim tesisi bulunan Togg, TFF 3. Lig’de mücadele eden Bursaspor’un tribün ve şort sponsoru oldu. Togg, Bursaspor Matlı Stadyumu’nda oynanan Bursaspor-Karşıyaka SK maçı öncesinde gelecek iki sezonda Bursaspor’un destekçisi olduğunu açıkladı.BURSA (İGFA) - Bulunduğu bölgeye değer katma prensibiyle hareket eden Togg, üretim tesisinin yer aldığı Bursa’nın şampiyon takımı Bursaspor ile iki sezonluk sponsorluk anlaşmasına imza attı. Sponsorluk kapsamında Togg, Bursaspor Matlı Stadyumu Kuzey Tribünü’ne ismini verdi ve şort sponsoru oldu. Togg, 14 Aralık Cumartesi günü Bursaspor Matlı Stadyumu’nda oynanan Bursaspor-Karşıyaka SK maçında yeşil-beyazlı takımın yanında yer aldı. Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı ile Togg CEO’su M. Gürcan Karakaş, Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik ve Bursaspor Genel Müdürü Hüseyin Yeşilkavak ile birlikte maç öncesinde bu müjdeli haberi verdi.

“Gücümüzü bölgemizden alıyor, küresel vizyonumuzla büyüyoruz”

Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, sponsorlukla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Küresel bir teknoloji şirketi olmak için çıktığımız yolda, bölgemizin değerleriyle güç birliği yaparak ilerlemekten büyük gurur duyuyoruz. Bugün sürdürülebilir başarının en büyük bileşeni güçlü bir ekosistem yaratmak. Eğer bir şirket, üretiminden satış ve pazarlamasına faaliyetlerinin tüm aşamalarındaki değer zincirini ülkesine katkı sağlayacak şekilde tasarlıyor ve bulunduğu bölgede ekonominin kalkınmasına destek oluyorsa, tedarikçisinden çalışanına tüm iş ortakları ile milli bir büyüme yaratıyorsa gerçek katma değer oradadır. Togg’un başka markalardan farkı ve milletimizin de Togg’a teveccühü buradan geliyor. Biz bölgemizden başlayarak oluşturduğumuz geniş ve kapsayıcı ekosistemimizdeki tüm paydaşlarımızla yan yana duruyor, projemizdeki önemli kilometre taşlarını birlikte yarattığımız sinerjiyle hayata geçiriyoruz. Gücünü milletimizden alan ve küresel bir vizyonla birleştiren bir şirket olarak, bölgemizi, ekosistemimizi ve bölge insanımızı desteklemeye devam edeceğiz. Bu vesileyle köklerimizin bulunduğu ilimizin spor kulübü Bursaspor’a sponsorluğumuzun da katkılarıyla üstün başarılar diliyorum.”

“Togg’un desteği göğsümüzü kabarttı”

Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik de Togg’un desteğini almaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, “Ülkemizin ve milletimizin gururu olan Togg’un tribünümüzde ve formamızda yer alması göğsümüzü kabarttı. Kurulduğu günden bu yana pek çok başarıya imza atan Togg’un Bursaspor’a şans getireceğine inanıyorum. İnşallah takımımızı eski ihtişamlı günlerine hep birlikte taşıyacağız” dedi.