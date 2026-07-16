Gebze'nin ev sahipliğinde düzenlenen Sualtı Hokeyi Dünya Şampiyonası heyecanı sürerken, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, şampiyonada ay-yıldızlı formayla mücadele edecek A Milli Takım sporcularını müsabakalar öncesinde ziyaret etti.

KOCAELİ (İGFA) - Milli sporcular ve teknik heyetle bir araya gelen Başkan Büyükgöz, başarı dileklerini ileterek Türkiye'nin bu önemli organizasyonda en iyi şekilde temsil edileceğine olan inancını paylaştı.

Dünyanın dört bir yanından sporcuları ağırlayan organizasyonun, Gebze'nin uluslararası spor organizasyonlarındaki konumunu güçlendirdiğini belirten Başkan Büyükgöz, Sualtı Hokeyi Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapmanın büyük bir gurur olduğunu ifade etti. Gebze Belediyesi'nin hayata geçirdiği Sporcu Kent Gebze vizyonu kenti sporun uluslararası buluşma noktalarından biri haline getiriyor.

'AY-YILDIZLI FORMAMIZA YÜREKTEN İNANIYORUZ'

Milli takım ziyaretinin ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Büyükgöz, 'Şampiyonada mücadele edecek millî takımımızı müsabakalar öncesinde ziyaret ederek başarı dileklerimizi ilettik. Ay-yıldızlı formamızla mücadele edecek sporcularımızın azmi, disiplini ve mücadele ruhuyla ülkemizi en güzel şekilde temsil edeceklerine yürekten inanıyoruz.' dedi.

Türk sporcuların şampiyonada önemli başarılara imza atacağına inandıklarını dile getiren Başkan Büyükgöz, 'İnşallah şampiyonluk kupasını hep birlikte kaldırmanın gururunu yaşayacağız. Tüm kalbimizle millî takımımızın yanındayız.' ifadelerini kullandı. Sualtı Hokeyi Dünya Şampiyonası hem Türkiye'nin hem de Gebze'nin spor alanındaki marka değerine önemli katkı sunuyor.