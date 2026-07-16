Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Bisiklet sporcusu Mariia Sukhopalova, Almanya'da düzenlenen Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Kupası'nın son etabını üçüncü sırada tamamlayarak genel klasmanda 270 puanla Dünya Kupası şampiyonluğunu kazandı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Bisiklet sporcusu Mariia Sukhopalova, uluslararası bisiklet arenasında tarihi bir başarıya imza attı.

Almanya'nın Aalen kentinde gerçekleştirilen Dünya Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Kupası yarışlarında güçlü rakiplerine karşı başarılı bir performans sergileyen Sukhopalova, finiş çizgisini üçüncü sırada geçti.

Sezon boyunca elde ettiği başarılı sonuçlarla Dünya Kupası genel klasmanında zirvede yer alan Mariia Sukhopalova, Aalen'de kazandığı puanlarla dünya şampiyonluğunu ilan etti. Sakarya ve Polonya etablarının ardından Almanya'da da podyuma çıkan Mariia, toplam 270 puanla şampiyon oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, 'Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Kupası yarışlarını topladığı puanlarla genel klasman lideri olarak tamamlayarak Dünya Kupası şampiyonu olan sporcumuz Mariia Sukhopalova'yı yürekten tebrik ediyoruz. Sakarya'da spora yapılan yatırımların uluslararası arenada böylesine önemli başarılarla karşılık bulması, şehrimiz adına büyük bir gurur kaynağıdır. Elde edilen bu şampiyonluğun, Sakarya spor tarihine unutulmayacak bir başarı olarak geçeceğine inanıyoruz' ifadelerine yer verildi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar da, Dünya Kupası şampiyonu Mariia Sukhopalova'yı, antrenörlerini ve teknik ekibi elde ettikleri tarihi başarı dolayısıyla kutlayarak başarılarının devamını diledi. Büyükşehir'in Ukraynalı genç sporcusu Mariia Sukhopalova, MTB Eliminatör Dünya Şampiyonluğu'nun ardından ilk kez Dünya Kupası şampiyonu oldu.