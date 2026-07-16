Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet takviminde yer alan 15 Temmuz Demokrasi Şehitlerini Anma Ulusal Yol Yarışı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Muğla'da düzenlendi.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Valiliği'nin destekleriyle gerçekleştirilen organizasyonda sporcular, Menteşe Cumhuriyet Meydanı'ndan verilen startın ardından 71 kilometrelik parkuru tamamlayarak Marmaris'te finişe ulaştı.

Demokrasi şehitlerinin aziz hatırasını yaşatmak amacıyla düzenlenen organizasyonda, Türkiye'nin farklı illerinden gelen sporcular Büyük Erkekler, Büyük Kadınlar, U17 Erkekler ile Master kategorilerinde mücadele etti. Sporcular, yarış boyunca milli birlik ve beraberlik ruhunu pedal çevirerek yaşattı.

DERECEYE GİREN SPORCULAR BELLİ OLDU

Yarış sonunda Büyük Erkekler kategorisinde Arda Tekirdağ birinciliği elde ederken, Timur Öztoprak ikinci, Yunus Emre Yılmaz üçüncü sırada yer aldı. Büyük Kadınlar kategorisinde Sevim Gerçek birinci olurken, Sude Arslan ikinci oldu. U17 Erkekler kategorisinde ise Yunus Emre Kiraz birinciliği kazanırken, Furkan Yıldız ikinci, Deniz Ünal üçüncü sırayı aldı.

Master kategorilerinde de kıyasıya mücadele yaşandı. Master 35 kategorisinde Gökhan Uzuntaş, Master 45 kategorisinde Ataman Şekerci ve Master 55 kategorisinde Osman Şirin kendi kategorilerinde zirvede yer alarak organizasyonu birincilikle tamamladı.

Yarışın ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara madalya ve kupaları; Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, Marmaris İlçe Jandarma Komutanı Berkan Döngül, Marmaris Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ayhan Tüfekçi ile Grand Yazıcı Otel Müdürü Cihan Baykara tarafından takdim edildi. Tören, sporcuların ve katılımcıların yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün anlam ve önemine uygun şekilde gerçekleştirilen organizasyon, sporun toplumsal birlikteliği güçlendiren yönünü bir kez daha ortaya koyarken, Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun hem sportif başarıyı hem de milli değerleri yaşatan organizasyonları arasında yerini aldı.