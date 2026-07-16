15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Futbol Saha Komiserleri Derneği tarafından düzenlenen Minikler Futbol Turnuvası, oynanan final karşılaşmasıyla tamamlandı.

Nihat AYDIN / AĞRI (İGFA) - 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Futbol Saha Komiserleri Derneği tarafından düzenlenen Minikler Futbol Turnuvası, oynanan final karşılaşmasıyla tamamlandı. Büyük heyecana sahne olan organizasyonda, finalde karşı karşıya gelen 'Millî Birlik' ve 'Demokrasi' takımları, centilmence mücadeleleriyle izleyenlerden tam not aldı.

Renkli görüntülere sahne olan final müsabakasında rakibi Demokrasi takımını 4-2 mağlup eden Millî Birlik takımı, turnuvanın şampiyonu oldu. Minik sporcuların ortaya koyduğu mücadele, tribünlerde bulunan aileler ve sporseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Turnuvanın ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara kupa ve Çin madalyaları takdim edilirken, Futbol Saha Komiserleri Derneği Başkanı Muhammet Hanifi Yerlikaya, organizasyonun amacına ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Yerlikaya, 15 Temmuz'un milletin birlik ve beraberlik ruhunun en güçlü şekilde ortaya çıktığı günlerden biri olduğunu belirterek, düzenlenen turnuvayla çocuklara hem spor sevgisini aşılamayı hem de millî birlik ve demokrasi bilincini kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.

Başkan Yerlikaya, 'Bugün burada sadece bir futbol turnuvası düzenlemedik. Aynı zamanda çocuklarımızın dostluk, kardeşlik ve dayanışma duygularını güçlendirecek önemli bir organizasyona imza attık. Sahada mücadele eden tüm sporcularımızı kutluyor, şampiyon olan Millî Birlik takımını tebrik ediyorum. Bu turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.' ifadelerini kullandı.

Minik futbolcuların centilmence mücadelesiyle tamamlanan turnuva, toplu hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.

15 Temmuz'un anlam ve önemine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen organizasyon, sporun birleştirici gücünü bir kez daha ortaya koydu.