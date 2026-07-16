Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Aras Önkür, Avusturya'da düzenlenen 'Next Move Together' Viyana 2026 Açık Satranç Turnuvası'nda ikinci olmayı başardı.

BURSA (İGFA) - Klasik, hızlı ve yıldırım satranç olmak üzere üç farklı kategoride düzenlenen yarışmaya 8 ülkeden toplam 122 sporcu katıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor'un yıldız takım sporcularından Aras Önkür, klasik satrançta 3 puan, hızlı satrançta 4,5 puan ve yıldırım satrançta ise 5,5 puan elde etti.

Başarılı sporcu, üç turnuvada aldığı puanlarla oluşturulan genel klasman sıralamasında ikinci olarak önemli bir uluslararası başarıya imza attı.