Tofaş Basketbol Takımı, 5. hafta karşılaşmasında sahasında Onvo Büyükçekmece'yi 91-70'lik skorla mağlup ederek ligdeki 3. galibiyetini aldı.

BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 5. hafta karşılaşmasında TOFAŞ, sahasında Onvo Büyükçekmece Basketbol'u ağırladı.

Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan maça Alex Perez, Joe Thomasson, Maxwell Lewis, Yiğitcan Saybir, Marek Blazevic beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, ilk basketlerini Yiğitcan Saybir'in serbest atış sayılarıyla buldu. Marek Blazevic, Joe Thomasson ve Yiğitcan'ın sayılarıyla 5. dakikada televizyon molasına 8-5 önde giren Bursa ekibi, mola dönüşü Alex Perez'in üçlüğü ve Yiğitcan'ın orta mesafeli basketiyle farkı 8'e çıkardı: 13-5. Hugo Besson ve Marek Blazevic ile sayılar bulmaya devam eden ev sahibi takım, Özgür Cengiz'in son saniye basketiyle ilk çeyreği 22-15 önde kapattı.

İkinci periyodun başında Lynn Kidd ile sayılar bulan TOFAŞ Basketbol Takımı, Alex Perez ve Maxwell Lewis'in basketleriyle 16. dakikada farkı çift hanelere (32-22) çıkardı. Maxwell Lewis, Marek Blazevic, Yiğitcan Saybir ve Joe Thomasson ile skor üretmeye devam eden Mavi Yeşilli takım, Marek Blazevic'in basketiyle soyunma odasına 46-30 üstün girdi.

Karşılıklı basketlerle başlayan üçüncü çeyreğin başında Joe Thomasson, Marek Blazevic ve Maxwell Lewis'in elinden sayılar bulan TOFAŞ, Yiğitcan Saybir'in smacıyla 23. dakikada farkı 19'a çıkardı: 56-37. Rakip sayılarına Marek Blazevic ve Lynn Kidd ile karşılık vermeye devam eden Bursa ekibi, Joe Thomasson'un basketiyle son çeyreğe 67-51 önde girdi.

Dördüncü periyodun başında Marek Blazevic ile skor üretmeye devam eden TOFAŞ Basketbol Takımı, Isaiah Whaley'in üçlüğüyle 32. dakikada 22 sayılık fark yakaladı: 73-51. Kalan bölümde de Hugo Besson, Özgür Cengiz, Tolga Geçim ve Isaiah Whaley ile sayılar bulmaya devam eden TOFAŞ, parkeden 91-70 galip ayrıldı.

Büyükçekmece karşısında TOFAŞ'ta Marek Blazevic 17 sayı; Yiğitcan Saybir 12 sayı; Maxwell Lewis 11 sayı; Hugo Besson 11 sayı ve Joe Thomasson 10 sayı kaydetti.

TOFAŞ Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sıradaki maçını 31 Ekim Cuma günü deplasmanda Esenler Erokspor ile oynayacak. Mavi Yeşilliler, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ise 28 Ekim Salı günü evinde La Laguna Tenerife ile kozlarını paylaşacak. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'ndaki maç saat 20.00'de başlayacak.

BİR SONRAKİ DURAK: MAMOGRAFİ

Tofaş Basketbol Takımı, Onvo Büyükçekmece Basketbol maçı öncesi parkeye 'Bir sonraki durak: Mamografi' pankartıyla çıktı. Meme kanseri farkındalık ayı kapsamında kulübün sağlık sponsoru Medicana Bursa Hastanesi ile birlikte meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen proje kapsamında hafta içerisinde Medicana Bursa Hastanesi önünde pembe balonlar gökyüzüne bırakılarak erken tanının hayati önemine vurgu yapılmıştı.

Projenin ismi olan 'Bir Sonraki Durak: Mamografi', toplumsal farkındalığı günlük yaşamın doğal akışına taşımayı hedefliyor. Kadınların tıpkı işe, okula ya da sevdiklerine giderken bir durakta indikleri gibi, sağlıkları için de 'bir sonraki duraklarının' mamografi olması gerektiğine dikkat çekiyor. Böylece erken tanı bilincinin, toplu ulaşım noktalarından başlayarak tüm kente yayılması amaçlanıyor.