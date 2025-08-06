13. TAYK – Eker Olympos Regatta, 8-17 Ağustos tarihleri arasında İstanbul’da heyecan dolu yelken yarışları ve sosyal etkinliklere sahne oluyor. “Rüzgârı Yakala” mottosuyla düzenlenen etkinlik, profesyonel ve amatör yelkencileri İstanbul’un eşsiz manzarasında bir araya getirecek.İSTANBUL (İGFA) - 13. TAYK – Eker Olympos Regatta’da; J70, J70 Match Race, IOM (International One Metre), Hareketli Salma ve Yat Sınıfları olmak üzere beş farklı kategoride yarışlar düzenlenecek.

8-10 Ağustos tarihleri arasında Kalamış açıklarında yapılacak J70 yarışları, yüksek hız ve rekabetiyle izleyenlere adrenalin dolu anlar yaşatacak.

Hemen ardından 12-13 Ağustos’ta, aynı sınıfta bu kez Match Race formatındaki bire bir mücadeleler heyecanı artıracak. Geleceğin yelkencileri Hareketli Salma Kategorileri kapsamında 12-14 Ağustos tarihleri arasında Marmara Yelken Kulübü’nde yeteneklerini sergileyecek. Teknoloji ve yelken sporunun kesişim noktasında yer alan IOM sınıfı yarışları ise 16-17 Ağustos’ta Kalamış Su Ürünleri’nde izleyiciyle buluşacak.

BOĞAZ’DA GÖRSEL ŞÖLEN: OLYMPOS REGATTA YAT YARIŞLARI

Yat yarışları, 15 Ağustos gecesi Çınarcık rotasında düzenlenecek offshore yarışla başlayacak. Ardından, 16 Ağustos’ta şamandıra yarışları ve 17 Ağustos’ta İstanbul Boğazı’ndaki büyüleyici Boğaz Yarışı ile festival, görkemli bir finalle sona erecek.

Geçen yıl büyük ilgi gören canlı yayınlar, bu yıl çok daha zengin ve teknolojik bir deneyimle sporseverlere ulaşacak. 2024 Paris Olimpiyatları’nın açılış törenini yöneten ekip tarafından hazırlanan gelişmiş 3D modellemeler ve grafik destekli yayınlar, yarışların farklı açılardan ve daha detaylı bir şekilde izlenmesini sağlayacak.

Özellikle 9-10 Ağustos’taki J70 yarışları ile 17 Ağustos’taki Boğaz Yarışı ve Ödül Töreni, dinamik anlatımı ve zengin görsel içeriğiyle canlı olarak ekranlara gelecek.

Yalnızca bir spor organizasyonu olmanın ötesine geçen 13. TAYK – Eker Olympos Regatta, İtalyan Günü, Türk Gecesi, Festival Gecesi ve Sokak Lezzetleri Gecesi gibi sosyal etkinliklerle katılımcılarına karada da keyifli anlar yaşatacak.

Yarışlara renk katması beklenen bu etkinlikler, yelken festivalinin sosyal boyutuna da dikkat çekecek.