Tofaş Spor Kulübü, 2025-2026 Sezonu kadro yapılanma çalışmaları kapsamında NBA’de Los Angeles Lakers ve Brooklyn Nets formaları giyen 23 yaşındaki Birleşik Amerikalı forvet Maxwell Lewis’i kadrosuna kattı.BURSA (İGFA) - TOFAŞ Basketbol Takımı, transfer çalışmaları kapsamında kısa rotasyonuna bir takviye daha gerçekleştirdi. Kulüp, geçen sezon NBA takımlarından Los Angeles Lakers ve Brooklyn Nets’te forma giyen Birleşik Amerikalı forvet Maxwell Lewis ile anlaşma sağladı.

2023 NBA Draftlarında 2. tur 40. sıradan Denver Nuggets tarafından draft edilen ardından Los Angeles Lakers’a takaslanan Maxwell Lewis, Los Angeles Lakers formasıyla NBA’de 2023-2024 sezonunda 35 maça; 2024-2025 sezonunda ise 7 maça çıkarken; Aralık 2025’te bir diğer NBA temsilcisi Brooklyn Nets’e katıldı.

Burada 21 maçta 5.3 sayı (yüzde 38 üçlük)-2.5 ribaund ortalamalarını sergileyen Lewis; NBA G-League’de South Bay Lakers takımıyla çıktığı 10 maçta 17.7 sayı (yüzde 33.8 üçlük)-7.2 ribaund-2.5 asist-1.4 top çalma maç başı ortalamalarını tuttururken, son olarak 2025 NBA Yaz Ligi’nde ise Dallas Mavericks formasıyla çıktığı 4 maçta 10.5 sayı (yüzde 29.4 üçlük)-2.3 ribaund-1.5 asist ortalamalarıyla oynadı.

2002 doğumlu ve 2.01 cm boyundaki oyuncu, şutör gard (2) ve kısa forvet (3) pozisyonlarında görev yapıyor.