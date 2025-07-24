TOFAŞ Spor Kulübü, yeni sezon kadro yapılanma çalışmaları kapsamında kaptan Tolga Geçim ile yeniden anlaşma sağlayarak sözleşmesini bir yıl daha uzattı.BURSA (İGFA) - 2025-2026 Sezonu için kadro yapılanma çalışmalarına devam eden Tofaş Spor Kulübü, Basketbol Takım Kaptanı Tolga Geçim ile yeniden anlaşma sağladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 2024-2025 sezonunda Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 25 maçta 7.1 sayı-4.3 asist-2.2 ribaund; FIBA Europe Cup’ta 13 maçta 5.6 sayı-3.1 asist-2.2 ribaund maç başı ortalamalarıyla oynayan 1996 doğumlu ve 2.06 cm boyundaki Tolga Geçim, kısa forvet (3) ve şutör gard (2) pozisyonlarında görev yaptığı kaydedilerek, "Yeni sezonda da takımımızın başarısı için ter dökecek olan kaptanımız Tolga Geçim’e 2025-2026 sezonunda nice başarılar diliyoruz" denildi.