FIBA Europe Cup’ta 4’te 4 yapan ve üst turu garantileyen TOFAŞ, A Grubu 5. hafta mücadelesinde Petrolina AEK Larnaca’yı ağırlayacak. 6 Kasım Çarşamba günü TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 20.00’de başlayacak.BURSA (İGFA) -Avrupa kupalarında ülkemizi FIBA Europe Cup’ta temsil eden TOFAŞ Basketbol Takımı, normal sezon A Grubu 5. hafta karşılaşmasında Güney Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi Petrolina AEK Larnaca’yı konuk ediyor. Geçen hafta Keravnos deplasmanında aldığı galibiyetle A Grubu’nda 4’te 4 yapan Bursa ekibi, taraftarı önünde kazanarak grup liderliğini de garanti altına almak isterken; Mavi Yeşillilerde bu mücadele öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor. Gruptaki tek galibiyetini sahasında Keravnos’a karşı alan Petrolina AEK Larnaca, TOFAŞ ile evinde oynadığı mücadeleyi de 69-96 kaybetmişti.

6 Kasım Çarşamba günü saat 20.00’de Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma Tivibu Spor’dan canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi Sırbistan’dan Aleksandar Glisic, Kuzey Makedonya’dan Zoran Mitrovski ve Gürcistan’dan Kirile Tvauri hakem üçlüsü yönetecek.