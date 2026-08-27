Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, başarılı öğrenciler ve sporcularla Kumcağız Gençlik ve Spor Kampı'nda bir araya geldi. Büyükakın 'Başarı sizlerin, gurur bizim. Kocaeli'nin gurur kaynağı oldunuz' dedi.

KOCAELİ (İGFA) - Eğitim projeleri ile Türkiye'ye örnek olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra'daki gençlik ve spor kamplarını LGS ve YKS'de başarı elde eden öğrenciler ile uluslararası organizasyonlarda başarı sağlayan Kağıtsporlu sporcuların hizmetine sundu.

LGS'de tam puan alarak birinci olan ve YKS'de ilk 1000'e giren öğrenciler ile Kağıtspor'un başarılı gençleri, Kılavuz Gençlik Modeli'nin önemli bir parçası olan Kerpe ve Kumcağız Gençlik ve Spor Kamplarında ağırlandı. Başkan Tahir Büyükakın'ın bir hediyesi olarak, mavi ile yeşilin buluştuğu bu kamplarda tatil yapma imkânı bulan başarılı gençler, aileleriyle birlikte enerji depolama fırsatı yakaladı.

HEYECANLARINA ORTAK OLDU

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın; öğrenciler, sporcular ve aileleri ile birlikte Kumcağız Gençlik ve Spor Kampı'nda düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi. Her yıl Kandıra'daki kamplarda ağırlanan başarılı öğrencilerin tatil heyecanına ortak olan Başkan Büyükakın gençleri tebrik ederek hayallerini dinledi, bu başarının arkasındaki gizli kahramanlar olan ailelere teşekkür etti. Başkan , gençlere TEKNOFEST montları hediye etti.

'ÇOK BAŞARILI BİR TABLO'

Başkan Büyükakın konuşmasında şu ifadeleri kullandı: 'Gençlerimizi tebrik ediyorum. Çok başarılı bir tablo ile karşı karşıyayız. Başarı sizlerin elbette ancak gurur bizim, bütün şehrimizin. Şehrimizin evlatlarının böyle başarılar göstermesi bizim için büyük bir gurur kaynağı. Biz de başarıyı ödüllendirelim istiyoruz ve bütün bu programlarımızda başarılı olan çocuklarımızı ve sporcularımızı bu tür tesislerimizde ağırlayalım istiyoruz. Burayı ağırlıklı olarak başarılı öğrencilere kullandırıyoruz. Her başarının arkasında ya çok ilgili bir anne-baba ya da güzel örnek olmuş bir büyüğü vardır. Öğrencilerimizin bu başarı yolundan devam edebilmeleri için birimlerimiz, sınav sistemini teşvik edici uygulamaları hayata geçiriyor. Son dönemde açtığımız kütüphanelerle de kuluçka ortamını sağlıyoruz. Bu şehrin gençleri daha iyi fırsatlar bulsun diye çalışıyoruz. Spor yapıyorlarsa sporda, sanatla ilgileniyorlarsa sanatta, onların önündeki fırsatları arttırıyoruz.

'MUTLU OLMAK, İYİ İNSAN OLMAK'

Buradaki gençler başarının önemli bir basamağını geçtiler. Hayatta başarı çok kıymetli bir şeydir ama başarıdan daha büyük bir şey vardır o da mutlu olmak, iyi insan olmaktır. Dünyanın en başarılı ama en mutsuz insanı olduktan sonra hiçbir kıymeti yoktur. Huzur başka bir şeydir, bunu asla aklınızdan çıkarmayın. Başarılısınız, çok kıymetli bir şey yaptınız. Sizin başarılarınızla hem aileleriniz hem de şehrimiz gurur duyuyor ama asla kibirlenmeyin. Bu başarının çalışmaktan olduğunu asla unutmayın. Asıl başarının hayatı kaliteli yaşamak, sevdiklerinizle beraber huzur içinde olmak, toplumun huzuruna dair bir şeyler katmak olduğunu da unutmayın. Topluma karşı ilgisiz olduğunuzda aslında siz ne kadar başarılı olursanız olun, o toplumda huzur içinde gezemedikten sonra ne kıymeti var.

25 BİN ÖĞRENCİYE EĞİTİM DESTEĞİ

Üniversite sınavını kazanan gençlerimize tavsiyem; disiplinler arası bir formatta yetişmeniz. Özellikle yapay zekâ denen teknoloji, bizim önceden bildiğimiz her şeyi değiştirecek gibi duruyor. Mesela tipik bir makine mühendisi ya da elektronik haberleşme mühendisi olunmayacak. Başka bir forma doğru dönecek. Onun için bu yapay zekânın nereye gittiği, bilimsel devrimin geleceğin dünyasını nasıl şekillendirdiği konusunda okumalarınıza devam edin. Başarılı olanları öne geçiren, diğerlerini geride bırakan şey teknolojidir. Dolayısıyla bizim çocuklarımız arasında teknolojiyi bulan ve geliştiren ne kadar çok genç varsa ülkemizin geleceği o kadar parlak olacak. Bu kapsamda ortaöğretim, lise ve üniversite çağındaki 25 bin öğrencimize eğitim desteği adı altında burs verdik ve devam ediyoruz.'

KANDIRA'NIN MAVİ BAYRAKLI SULARI

Bu yıl kamp programı 18-20 Ağustos, 21-23 Ağustos, 25-27 Ağustos ve 28-30 Ağustos tarihleri olmak üzere dört ayrı dönemde gerçekleştirildi. Sınavlarda başarı gösteren öğrenciler ve aileleri, bu tarihlerde Kerpe ve Kumcağız kamplarında Kandıra'nın mavi bayraklı sularında yüzmenin tadını çıkardı. Tüm ihtiyaçların Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandığı kamplarda misafir memnuniyeti ön planda tutuldu.