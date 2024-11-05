Türkiye Kick Boks Milli Takımı, 2-10 Kasım 2024 tarihleri arasında Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen Kick Boks Büyükler Avrupa Şampiyonası'na katıldı.AHMET BEREKET/ İZMİR(İGFA) - Türkiye Kick Boks Federasyonu Genel Sekreteri Harun Demir, yaptığı açıklamada, "79 sporcumuzla katıldığımız bu şampiyonada, hedefimiz yine kürsünün en dersleri yer almak ve İstiklal Marşı'mızı tüm dünyada dinlemek. Avrupa'nın ve dünyanın en güçlü takımıyla bir kez daha kanıtlayacağız."

Demir, Federasyon Başkanı Salim Kayacı'nın şampiyonada odaklandıklarını, idareciler, teknik ekip ve sporcularla bu hedef tüm imkanların seferber edildiğini belirtti.

Ayrıca şampiyonada Türkiye'den 2 ring ve 2 tatami hakeminin görev alması, Türkiye Kick Boks Federasyonu'nun uluslararası gücünü bir kez daha ortaya çıkardı.