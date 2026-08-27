Süper Amatör Küme'de mücadele edecek Pelitli Gençler Birliği Spor Kulübü, yeni sezon öncesi şampiyonluk parolasıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Mesut IŞIK / KOCAELİ (İGFA) - Yeni sezon için güçlü bir kadro oluşturan Pelitli Gençler Birliği'nde yönetim, teknik heyet ve futbolcular düzenlenen akşam yemeğinde bir araya geldi. Gebze Doğa Restoran'da gerçekleştirilen organizasyonda takımın hedefleri ve yeni sezon öncesi hazırlıkları konuşuldu.

Kulüp Başkanı Bekir Yılmaz ve yönetim kurulu, teknik heyet ve futbolculara duydukları güveni bir kez daha ortaya koyarken, takımın başında yine teknik direktör Ethem Kılıç'ın görev yapacağı belirtildi.

Yemekte futbolculara seslenen Başkan Bekir Yılmaz, 'Bu sezon yine Ethem Kılıç hocamızla beraberiz. Hocamız ve yönetimimizle birlikte takımımızı güçlendirdik. Yönetim olarak teknik heyetimize ve futbolcularımıza sonuna kadar güveniyoruz. İnşallah Süper Amatör Küme'de şampiyon olarak BAL Ligi'ne çıkacağız' dedi.

'SÖZLERİMİZİ YERİNE GETİRECEĞİZ'

Pelitli Gençler Birliği'nin hedefe ulaşması için yönetim olarak üzerlerine düşeni yapacaklarını vurgulayan Yılmaz, 'Şunu bilin ki Pelitli Gençler Birliği yönetimi olarak sizlere sezon başında ne söz verdiysek yerine getireceğiz. Sizlerden sadece sahada kulübümüze yakışan mücadeleyi etmenizi istiyoruz' ifadelerini kullandı.

Pelitli Gençler Birliği, güçlü kadrosu ve yüksek hedefleriyle yeni sezonda Süper Amatör Küme şampiyonluğu ve BAL Ligi'ne yükselmek için mücadele edecek.