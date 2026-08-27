Mudanya Belediyesi, Sutopu Federasyonu Bursa İl Temsilciliği ve Mudanya Belediye Spor Kulübü iş birliğiyle düzenlenen 2. Zafer Kupası Sutopu Şenliği, renkli görüntülere sahne oldu.

BURSA (İGFA) - Mudanya Belediyesi Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen şenliğe Mudanya Kaymakamı Enver Yılmaz, Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Belediye Başkan Yardımcısı ve Mudanya Belediye Spor Kulübü Başkanı Baran Güneş, Nilüfer Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Kemal Atan, Mudanya Gençlik Spor İlçe Müdürü Çağlar Yeni, Sutopu Bursa İl Temsilcisi Ali Batmaz, sporcular ve aileleri katıldı.

Uludağ Oksijen Spor Kulübü'nün de destek verdiği etkinlikte U10, U12, U14 ve U16 kategorilerinde maçlar oynandı. Gün boyu süren mücadelelerin ardından sporculara anı madalyaları verildi.

MUDANYA'NIN İLK SEZON BAŞARILARI KUTLANDI

Şenlikte, Mudanya Belediye Spor Kulübü'nün ilk sezonunda elde ettiği başarılar da alkışlandı. Kadın Sutopu A Takımı 1. Lig'e yükselirken, U11 Kadın Takımı Türkiye Şampiyonu oldu. U14 Kadın Takımı ise Türkiye sekizinciliği elde etti. Kulüp, Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) 2026 Sezonu'nu da altıncı sırada tamamladı. Ayza Çelen ve Elifnaz Başlık da U14 Kadın Milli Takım kampına davet edilerek önemli bir başarıya imza attı.

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, gençlerin spora yönelmesini ve farklı branşlarda kendilerini geliştirmesini önemsediklerini belirterek, 30 Ağustos'un zafer ruhunu gençlerin enerjisi ve sporun birleştirici gücüyle birlikte yaşadıklarını söyledi.

Başkan Dalgıç, yaptığı konuşmada, Mudanya Belediye Spor U11 Kadın Sutopu Takımımızın ilk sezonunda kazandığı Türkiye Şampiyonluğu'nun da etkinliğe ayrı bir anlam kattığını ifade ederek, 'İlk sezonlarında tüm yaş kategorilerinde alınan Türkiye derecelerinin artarak devam edeceğine inanıyoruz. Bugün centilmence mücadele ederek ve birbirlerine destek olan sporcularımız, sporun birleştirici gücünü ortaya koydu. Sporun dostluk, dayanışma ve fair-play değerlerini güçlendiren 2. Zafer Kupası Sutopu Şenliği'ne katılan sporcularımızı kutluyor, emeği geçen antrenörlerimize teşekkür ediyorum' diye konuştu.