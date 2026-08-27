Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ikinci oldu.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Türk hentbol tarihinde ilk kez düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın finalinde Armada Praxis Yalıkavak ile karşı karşıya geldi. Ankara'daki Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan karşılaşma başa baş bir mücadeleye sahne oldu.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcıları Hamza Yerlikaya ve Safa Koçoğlu Gürsoy, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Mesut Çebi ve çok sayıda sporsever maçı takip etti. Heyecanlı final müsabakasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, rakibine 34-31'lik skorla mağlup olarak tarihi kupada ikincilik elde etti.

Kupayı kazanan Armada Praxis Yalıkavak oyuncularına madalyalarını Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu Gürsoy, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank ile Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Mesut Çebi verdi. Bursa Büyükşehir Belediyespor oyuncularına ise ödülleri Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Süleyman Şahin ile GSB Rehberlik ve Teftiş Başkanı Kazım Mert Açıkgöz tarafından takdim edildi.