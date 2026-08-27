TOFAŞ Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci hazırlık maçında Bursaspor Basketbol ile karşı karşıya geldi. Mavi Yeşilliler, parkeden 87-78'lik skorla galip ayrıldı.

BURSA (İGFA) - 2026-2027 Sezonu hazırlıklarına devam eden Massimo Cancellieri yönetimindeki TOFAŞ, ikinci hazırlık maçında Bursaspor Basketbol ile kozlarını paylaştı.

Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan maça Efe Postel, Bryce Jones, Leon Harun Apaydın, Treshawn Thurman, Terrell Carter beşiyle başlayan Bursa ekibi, ilk bölümde rakip sayılarına Bryce Jones ile karşılık verirken, Sadık Emir Kabaca ve Zach Nutall'ın üçlükleri 5. dakikada skoru 12-12'ye getirse de ilk çeyreği 19-22 geride kapattı.

Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci periyodun başında Treshawn Thurman'ın üçlüğüyle 26-26 eşitliği sağlayan TOFAŞ Basketbol Takımı, soyunma odasına 42-38 önde girdi. Üçüncü periyotta Zach Nutall, Shavar Reynolds, Karahan Efeoğlu ve Jamuni Mcneace'nin basketleriyle üstünlüğünü eline alan Mavi Yeşilli takım, son çeyreğine 68-58 üstün girdiği karşılaşmadan 87-78 galip ayrıldı.

Bursaspor Basketbol karşısında TOFAŞ'ta Tre'shawn Thurman 21 sayı; Zach Nutall 19 sayı; Shavar Reynolds 14 sayı ve Jamuni Mcneace 10 sayıyla oynarken; Bryce Jones 8 sayı; Sadık Emir Kabaca 7 sayı; Berkay Gönül 2 sayı; Terrell Carter 2 sayı; Karahan Efeoğlu 2 sayı ve Efe Postel 2 sayıyla katkı verdi.

Yeni sezon hazırlıklarını 2 Eylül'e kadar Bursa'da sürdürecek olan TOFAŞ Basketbol Takımı, üçüncü hazırlık maçında 29 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş Basketbol ile karşılaşacak.