Gaziantep Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcusu Kaan Efe Kaya, 20. Akdeniz Oyunları'nda paletli yüzme erkekler 400 metre çift palet kategorisinde 3:30.20'lik derecesiyle altın madalya kazandı. Milli sporcu, resmi programda ilk kez yer alan paletli yüzmede ilk Akdeniz Oyunları şampiyonu olarak tarihe geçti.

GAZİANTEP (İGFA) - İtalya'nın Taranto kentinde 21 Ağustos - 3 Eylül 2026 tarihleri arasında düzenlenen 20. Akdeniz Oyunları'nda Team Türkiye kadrosunda ülkemizi temsil eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcusu Kaan Efe Kaya, önemli bir başarıya imza attı.

Paletli yüzme erkekler 400 metre çift palet kategorisinde mücadele eden Kaya, 3:30.20'lik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.

PALETLİ YÜZMEDE İLK AKDENİZ OYUNLARI ŞAMPİYONU

Milli sporcu Kaan Efe Kaya, elde ettiği bu başarıyla aynı zamanda tarihe geçti. Akdeniz Oyunları'nın resmi programında ilk kez yer alan paletli yüzmede altın madalya kazanan Kaya, ilk Akdeniz Oyunları şampiyonu oldu.

200 METRE ÇİFT PALETTE DE HEDEF ALTIN MADALYA

400 metre çift palet kategorisini altın madalyayla tamamlayan şampiyon sporcu, Akdeniz Oyunları'nda 200 metre çift palet kategorisinde de palet vuracak. Kaan Efe Kaya, bu yarışta da altın madalya kazanmayı hedefliyor.

ÇALIŞMALARINI GAZİANTEP'TE SÜRDÜRÜYOR

Gaziantep Büyükşehir Belediye Spor Kulübü ve Paletli Yüzme Milli Takım Antrenörü Ali Göz nezaretinde çalışmalarını Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Su Sporları Sporcu Gelişim ve Performans Merkezi'nde sürdüren Kaya'nın kariyerinde Avrupa Şampiyonlukları ve Dünya 2.liği derecesi de bulunuyor.