Kayseri Talas Belediyespor altyapısından yetişen 9 genç yetenek Kayserispor'a transfer oldu.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Talas Belediyesi'nin gençleri sporla buluşturmak ve geleceğin sporcularını yetiştirmek amacıyla hayata geçirdiği Talas Sporcu Fabrikası, yeni başarı hikâyeleri yazmaya devam ediyor. Talas Belediyespor altyapısında yetişen 9 genç futbolcu, gösterdikleri performansla Kayserispor'a transfer olarak önemli bir başarıya imza attı.

Talas Belediyespor altyapısından yetişen Musab Acar, Celal Taşdemir, Kuzey Durak, Aral Özdemir, Yavuz Hakan Gülmüş, Necati Yılmaz, Uras Öztürk, Ali Mert Akkılıç ve Gürkan As, bundan sonraki futbol kariyerlerine Kayserispor altyapısında devam edecek.

Transferin ardından genç futbolcular, Talas Belediyespor Kulüp Başkanı Yunus İloğlu ve teknik heyet, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ı ziyaret etti. Başkan Yalçın, Talas Sporcu Fabrikası çatısı altında yetişen gençlerin daha büyük hedeflere doğru ilerlemesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek futbolcuları tebrik etti.

'BAŞARILARIYLA GURUR DUYUYORUZ'

Başkan Yalçın, Talas Sporcu Fabrikasında ortaya çıkan başarı hikâyelerinin kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, genç futbolculara yeni kariyer yolculuklarında başarı diledi.

Başkan Yalçın, 'Talas Sporcu Fabrikasında başarı hikâyeleri devam ediyor. Talas Belediyespor altyapımızdan yetişen 9 evladımızın Kayserispor'a transfer olmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Genç oyuncularımızı tebrik ediyor, kariyerlerinde başarılar diliyorum. İnşallah Talas'ta attıkları ilk adımları çok daha büyük başarılara taşıyacaklar.' dedi.

'EMEKLERİNİZİ BOŞA ÇIKARMAYACAĞIZ'

Talas Belediyespor Kulüp Başkanı Yunus İloğlu da ziyarette Başkan Yalçın'a, genç sporculara ve altyapıya verilen desteklerden dolayı teşekkür etti.

İloğlu, Talas Belediyespor'un altyapısında çocukların yalnızca sportif açıdan değil, disiplin, takım ruhu ve özgüven bakımından da yetişmesine önem verdiklerini belirterek, Kayserispor'a transfer olan 9 futbolcunun bu çalışmaların önemli bir sonucu olduğunu ifade etti.

SPORCU FABRİKASI MEYVELERİNİ VERİYOR

Talas Belediyesinin 'Sporcu Fabrikası' modeliyle çocuk ve gençlere farklı branşlarda ücretsiz spor imkânı sunması, yeteneklerin erken yaşta keşfedilmesine ve lisanslı sporcular olarak yetişmelerine imkân sağlıyor.

Talas Belediyespor altyapısından Kayserispor'a transfer olan 9 futbolcunun başarısı da bu anlayışın yeni bir meyvesi olarak öne çıkıyor. Genç yeteneklerin Kayserispor formasıyla elde edecekleri başarılar, Talas'ın spor altyapısında yetişen yeni nesil futbolcular için de önemli bir motivasyon kaynağı olacak.

TOPLAM SAYI 30 OLDU

Talas Sporcu Fabrikası'ndan şu ana kadar 30 genç yetenek, başta Kayserispor ve Erciyes FK olmak üzere Galatasaray, Trabzonspor gibi büyük takımların yanı sıra çeşitli profesyonel takımlara transfer olmuştu.