8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde tüm kadın basketbol severleri Safiport Erokspor maçına davet eden Tofaş Spor Kulübü, kadın taraftarların biletlerini maç günü salon gişelerinden ücretsiz olarak temin edebileceğini söyledi.

Maç günü salon bilet gişesi saat 11.00'den itibaren açık olacak.

Mavi Yeşilliler, milli maçlar nedeniyle verilen ara sonrası lige taraftarının desteğiyle galibiyetle dönmeyi hedeflerken; 8 Mart Pazar günü saat 15.30'da başlayacak karşılaşmanın biletlerinin satışı biletix.com'dan (online satış) ve Biletix perakende satış noktalarından başladı.

BURSA (İGFA) - TOFAŞ Basketbol Takımı'nın Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sahasında Safiport Erokspor ile oynayacağı 21. hafta mücadelesinin biletleri satışa sunuldu.

TOFAŞ Basketbol Takımı'nın 8 Mart Pazar günü saat 15.30'da Safiport Erokspor ile Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'nda oynayacağı Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 21. hafta karşılaşmasının biletleri Biletix'te satışta.

