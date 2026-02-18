Mersin'de düzenlenen Okul Sporları Halter Gençler A/B Türkiye Birinciliği'nde Ağrılı sporcular 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. Spor Hizmetleri Müdürü Cemil Budak, başarılı sporcuları ve antrenör İbrahim Oğur'u tebrik etti.

AĞRI (İGFA) - Mersin'de 12-15 Şubat tarihleri arasında düzenlenen Okul Sporları Halter Gençler A/B Türkiye Birinciliği müsabakalarında Ağrı'nın genç sporcuları büyük bir başarıya imza attı. Türkiye genelinden 40 ilden 430 sporcunun katıldığı organizasyonda, Ağrılı sporcular kürsüden inmedi.

AĞRILI SPORCULARIN BÜYÜK BAŞARISI

Genç B kategorisinde 50 kiloda yarışan Adem Akın, rakiplerini geride bırakarak Türkiye Şampiyonu oldu ve altın madalyayı Ağrı'ya kazandırdı. Aynı kategoride 56 kiloda yarışan Bedirhan Aktaş ise üstün performansıyla Türkiye ikinciliğini elde ederek gümüş madalya kazandı. Genç A kategorisinde 56 kiloda platforma çıkan Berat Kargı ise Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Ağrı spor camiası, son yıllarda bireysel branşlarda önemli bir çıkış yakaladı ve halterde elde edilen bu derecelerle başarısını bir kez daha kanıtladı.

Genç sporcuların Türkiye çapında derece yapması, ilde yürütülen altyapı çalışmalarının meyvesini verdiğini gösterdi. Spor Hizmetleri Müdürü Cemil Budak, derece elde eden sporcuları ve antrenörleri İbrahim Oğur'u makamında kabul ederek başarılarından dolayı tebrik etti. Budak, genç sporcuların elde ettiği derecelerin Ağrı adına gurur verici olduğunu belirterek desteklerinin artarak devam edeceğini ifade etti.

Sporcuların milli takım yolunda önemli bir avantaj yakaladığı belirtilirken, antrenör İbrahim Oğur'un disiplinli çalışmasının başarıda büyük pay sahibi olduğu vurgulandı. Ağrı, halterde kazandığı bu üç önemli dereceyle Türkiye genelinde adından söz ettirirken, genç sporcuların yeni şampiyonalarda da kürsü hedefiyle çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.