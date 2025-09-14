TOFAŞ Basketbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında Antalya kampında oynadığı son hazırlık maçında Galatasaray MCT Technic ile 91-91 berabere kaldı. Maçın uzatma bölümü iki takımın kararıyla oynanmadı.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, Antalya kampındaki son hazırlık maçında Galatasaray MCT Technic ile karşı karşıya geldi.

Gloria Sports Arena’da oynanan sezonun altıncı hazırlık maçına Alex Perez, Joe Thomasson, Maxwell Lewis, Yiğitcan Saybir, Isaiah Whaley beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, ilk basketini Isaiah Whaley ile buldu.

Rakip sayılarına Maxwell Lewis, Alex Perez, Marek Blazevic ve Hugo Besson ile karşılık veren Bursa ekibi, ilk çeyreği 22-22 eşitlikle tamamlarken, ikinci çeyreğin başında rakip sayılarına Hugo Besson ve Lynn Kidd’den karşılık geldi.

Marek Blazevic ve Özgür Cengiz’in sayılarıyla 14. dakikada 33-29 üstünlük sağlayan TOFAŞ Basketbol Takımı, çeyreğin kalan bölümde Maxwell Lewis, Yiğitcan Saybir, Joe Thomasson ve Marek Blazevic ile sayılar bulsa da soyunma odasına 41-49 geride girdi.

Üçüncü çeyreğin başında fark çift hanelere (41-51) çıkarken, Isaiah Whaley, Maxwell Lewis ve Yiğitcan Saybir’in basketleriyle 7-0’lık seri yakalayan Bursa temsilcisi, Isaiah Whaley ve Hugo Besson’un sayılarıyla 23. dakikada 53-53 eşitliği sağladı. Bu bölümde 8-0’lık seri bulan konuk takım, skoru 53-61 taşıdı. Bu seriye ise Yiğitcan Saybir’in basketi son verdi. Marek Blazevic, Hugo Besson ve Alex Perez ile sayılar bulmaya devam eden TOFAŞ, son çeyreğe 64-71 geride girdi.

Marek Blazevic, Alex Perez ve Joe Thomasson’un basketleriyle dördüncü çeyrek başında farkı 1’e (70-71) çeken TOFAŞ Basketbol Takımı, Alex Perez ve Isaiah Whaley’in üçlükleriyle bitime 5.44 kala 76-74 öne geçti. Rakip sayılarına Alex Perez ve Yiğitcan Saybir’in sayılarıyla karşılık veren Bursa ekibi, Alex Perez’in sayılarıyla son dakikasına 85-85 eşitlikle girilen maçta Yiğitcan Saybir’in üçlüğüyle bitime 40 saniye kala 88-85 öne geçti.

Konuk takım üst üste bulduğu sayılarla bitime 8.5 saniye kala 88-91 üstünlük sağlasa da Alex Perez serbest atış çizgisinden 3’te 3 yaparak skoru eşitledi: 91-91. Son topta Galatasaray skor bulamayınca uzatma bölümü iki takımın kararıyla oynanmadı ve maç bu skorla berabere sonuçlandı.

Galatasaray karşısında TOFAŞ’ta Yiğitcan Saybir 19 sayı ve Alex Perez 18 sayıyla oynarken, Mavi Yeşilli forma ile ilk maçına çıkan Marek Blazevic karşılaşmayı 15 sayı-6 ribaund-4 asist-1 top çalmayla tamamladı. Maçta Isaiah Whaley ve Maxwell Lewis ise 10’ar sayı kaydetti. Sakatlığı bulunan kaptan Tolga Geçim mücadelede forma giymedi.

Bu maçla birlikte 9 günlük Antalya kampını noktalayan TOFAŞ Basketbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına Bursa’da devam edecek ve 18-20 Eylül tarihlerinde 25. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası’na ev sahipliği yapacak.