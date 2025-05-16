TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 30. haftasında sahasında Karşıyaka’yı ağırlayacak. 17 Mayıs Cumartesi günü TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak maç saat 13.00’de başlayacak ve Bein Sports 5’ten canlı yayınlanacak.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Asım Pars Sezonu 30. haftasında TOFAŞ, evinde Karşıyaka ile karşı karşıya geliyor. Ligde 18 galibiyet-11 mağlubiyeti bulunan ve geçen hafta Yukatel Merkezefendi Belediye deplasmanında aldığı galibiyetle yeniden dördüncü sıraya yükselen Bursa ekibi, normal sezonun son maçından da seyircisinin desteğiyle galip ayrılarak play-off’a saha avantajıyla girmeyi hedefliyor. Ligde 11 galibiyet-18 mağlubiyetle 13. sırada bulunan İzmir temsilcisi ise geçen hafta sahasında aldığı Türk Telekom galibiyetinin ardından hafta arasında Anadolu Efes ile oynadığı erteleme maçından 77-95 mağlup ayrılmıştı. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadeleden TOFAŞ Basketbol Takımı 81-93 galip ayrılmıştı.

17 Mayıs Cumartesi günü TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak 30. hafta mücadelesi saat 13.00’de başlayacak. BeIN SPORTS 5’ten canlı olarak ekranlara gelecek karşılaşmayı Kerem Baki, Ziya Özorhon, Berk Kurtulmuş hakem üçlüsü yönetecek.