Oyuncu Ayça Ayşin Turan ile Ekin Koç, birlikte gerçekleştirdikleri dergi çekimi ve kamera arkası görüntüleriyle sosyal medyada günün en çok konuşulan isimleri arasına girdi. Özellikle X platformunda yapılan paylaşımlar, kısa sürede geniş etkileşim alırken ikilinin hayranları yeni kareleri peş peşe paylaşmaya başladı.

Hayranlardan yoğun ilgi

İkilinin birlikte verdiği pozlar, X'te çok sayıda paylaşım ve yorum aldı. Takipçiler, özellikle ekran uyumuna dikkat çekerken, birçok kullanıcı yeni bir ortak proje ihtimalini gündeme taşıdı. Reddit'te de "DefKad" etiketiyle yapılan paylaşımlarda, oyuncuların birlikte yer aldığı kareler yoğun ilgi gördü.

Kamera arkası kareleri dikkat çekti

Gündemi büyüten detaylardan biri de Ayça Ayşin Turan'ın kamera arkasından yaptığı paylaşım oldu. Oyuncunun profesyonel kamerayla çekim yaptığı anlar sosyal medyada hızla yayılırken, Ekin Koç'a yaptığı esprili gönderme takipçileri tarafından binlerce kez paylaşıldı.

"Muhtemel Aşk" etkisi

İkilinin birlikte yer aldığı Muhtemel Aşk dizisiyle yakaladıkları uyumun ardından gelen yeni çekim, hayranların ilgisini daha da artırdı. Dizinin yayın sürecinde zaten sık sık gündem olan ikili, dergi çekimiyle birlikte yeniden sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

Resmi açıklama var mı?

Şu ana kadar çekimin yeni bir dizi veya reklam kampanyasının duyurusu olduğuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Sosyal medyada dolaşan yorumların önemli bir bölümü hayranların değerlendirmelerinden oluşuyor.