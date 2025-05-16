Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 18 Mayıs’ta dördüncüsü düzenlenecek Uluslararası Konya Yarı Maratonu’nda kayıtlar tamamlandı.KONYA (İGFA) - Sporseverlerin ilgiyle beklediği 4. Uluslararası Konya Yarı Maratonu bu yıl da yerli ve yabancı çok sayıda sporseveri bir araya getirecek. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bu yıl dördüncüsü yapılacak maratonun Türkiye’nin önemli spor organizasyonlarından birisi olmaya aday olduğunu hatırlattı.

Sporun ve dostluğun buluştuğu bu önemli organizasyonda, hem profesyonel koşucular hem de amatör sporcuların parkurda ter dökeceğini ifade eden Başkan Altay, tüm sporseverleri 18 Mayıs’ta düzenlenecek bu büyük heyecana ortak olmaya davet etti.

3 KATEGORİDE YAPILACAK

Konya’nın tarihi ve kültürel zenginlikleri arasında gerçekleşecek 4. Uluslararası Konya Yarı Maratonu; 21 kilometre, 10 kilometre ve Halk Koşusu olmak üzere 3 ayrı kategoride düzenlenecek.

18 Mayıs Pazar günü Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi önünden startı verilecek 4. Uluslararası Konya Yarı Maratonu için sporcular 08.00’da alanda hazır bulunacak.

Saat 09.00’da 21 kilometre ve 10 kilometre yarışının startı verilecek. Kılıçarslan Şehir Meydanı’ndan başlayacak Halk Koşusunun startı ise 13.30’da verilecek. 21 kilometre TRT Yıldız kanalından da canlı olarak yayınlanacak.

SPORCULARA KİT DAĞITIMI YAPILACAK

Yarı Maratona katılacak sporculara kit dağıtımları Kılıçarslan Şehir Meydanı’nda gerçekleştirilecek.

21 kilometre, 10 kilometre ve Halk Koşusu katılımcıları için kit dağıtım işlemi 17 Mayıs Cumartesi günü 09.00-20.00 saatleri arasında yapılacak.