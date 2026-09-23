ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu haftasında New York'ta '100. Yıla Girerken Türkiye-ABD İlişkileri' başlıklı bir panel düzenledi.

Panele, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkanvekili Çağrı Erhan, ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey ve ABD'nin eski Bakü Büyükelçisi Matthew Bryza konuşmacı olarak katıldı. Paneli SETA Washington Koordinatörü Kadir Üstün yönetti.

KILIÇ: 'NATO İLİŞKİMİZİN ÖNEMLİ BİR PARÇASI'

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Türk-Amerikan ilişkilerinin güvenlik boyutlu tarihsel derinliğine dikkat çekerek, NATO'nun ilişkilerin önemli bir parçası olduğunu söyledi. Kılıç, 2010'lardan itibaren ilişkilerde yaşanan dönemi 'stratejik bir dönüşüm süreci' olarak tanımladı.

Türkiye'nin dış politikada tavrını ortaya koymaktan çekinmeyen güçlü bir bölgesel aktör olduğunun altını çizen Kılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı liderliğine vurgu yaptı. Türkiye'nin Suriye, Irak ve Azerbaycan başta olmak üzere kriz bölgelerinde güvenlik temelli adımlar attığını belirten Kılıç, Rusya-Ukrayna savaşı ve İran-İsrail gerilimi gibi başlıklarda da Ankara'nın barışçıl çözümler için sorumluluk aldığını ifade etti.

Kılıç ayrıca, Avrupa'da Türkiye'ye yönelik önyargılı yaklaşımlara değinerek, uluslararası politikada daha fazla çaba ve anlayış gerektiğini söyledi.

ERHAN: İLİŞKİLERİN KÖKLERİ OSMANLI DÖNEMİNE UZANIYOR

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkanvekili Çağrı Erhan ise Türk-Amerikan ilişkilerini tarihsel perspektifle değerlendirdi. Erhan, ilişkilerin 1830'lara kadar uzandığını, deniz ticareti ve limanların kullanımı gibi unsurların başlangıçta belirleyici olduğunu anlattı.

Osmanlı donanmasının inşasında ABD donanmasının rolüne dikkat çeken Erhan, ABD'nin I. Dünya Savaşı'na girmesine rağmen Osmanlı'ya savaş ilan etmemesinin dikkat çekici bir tarihsel detay olduğunu söyledi.

JEFFREY: 'AYNI DÜNYADA VARLIK GÖSTERİYORUZ'

ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey, Türkiye ile ABD'nin çok sayıda ortak değer ve çıkarı bulunduğunu belirterek, 'Aynı dünyada varlık gösteriyoruz' dedi. Jeffrey, iki ülkenin sadece NATO değil, Dünya Bankası ve OECD gibi platformlarda da birlikte hareket ettiğini hatırlattı. Türkiye'nin coğrafi ve stratejik konumunun önemine işaret eden Jeffrey, Ankara ile Washington arasındaki koordinasyonun birçok kriz döneminde belirleyici olduğunu ifade etti.

ABD'nin eski Bakü Büyükelçisi Matthew Bryza ise Türkiye'nin ABD açısından 'hayal edilebilecek en stratejik konuma sahip ülke' olduğunu söyledi. ABD'de Türkiye'ye ilişkin tarihsel bilginin yetersiz olduğunu savunan Bryza, iki ülkenin zihinsel haritalarını güncellemesi gerektiğini belirtti. Bryza, Türkiye'nin savunma sanayisi nedeniyle yeniden yaptırımlarla karşı karşıya kalmasını 'absürt bir durum' olarak nitelendirdi. Ayrıca ABD-İran gerilimine değinerek Washington'un bölgeden tamamen kopamayacağını ifade etti.

100. YILA ÖZEL FOTOĞRAF SERGİSİ

Panelin düzenlendiği salonun girişinde, Türkiye-ABD diplomatik ilişkilerinin 100. yılı anısına İletişim Başkanlığı tarafından fotoğraf sergisi açıldı. Sergide iki ülke arasındaki liderler düzeyi temaslardan ve ziyaretlerden yaklaşık 30 özel fotoğraf yer aldı. Katılımcılar, sergiye yoğun ilgi gösterdi.