FIBA Europe Cup’ta sezona sahasında aldığı Keravnos galibiyetiyle başlayan TOFAŞ, A Grubu 2. hafta mücadelesinde Petrolina AEK Larnaca’ya konuk olacak. 16 Ekim Çarşamba günü Türkiye saatiyle 19.00’da oynanacak mücadele Tivibu Spor’dan canlı yayınlanacak.BURSA (İGFA) - Yeni sezonda Avrupa kupalarında ülkemizi FIBA Europe Cup’ta temsil eden TOFAŞ Basketbol Takımı, normal sezon A Grubu ikinci hafta karşılaşmasında gruptaki bir diğer Güney Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi Petrolina AEK Larnaca ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Avrupa’da sezona sahasında aldığı Keravnos galibiyetiyle başlayan Mavi Yeşilliler, Kıbrıs deplasmanından galibiyetle dönmeyi hedeflerken Bursa ekibinde eksik oyuncu bulunmuyor. Petrolina AEK ise A Grubu’na deplasmanda aldığı 89-59’luk Basketball Löwen Braunschweig yenilgisiyle başlamıştı.

16 Ekim Çarşamba günü Larnaca Kition Athletic Center’da oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 19.00’da başlayacak ve Tivibu Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Petrolina AEK Larnaca ile TOFAŞ arasındaki A Grubu ikinci hafta mücadelesini Polonya’dan Michal Proc, Sırbistan’dan Petar Pesic ve Hırvatistan’dan Branimir Galic hakem üçlüsü yönetecek.

TOFAŞ Basketbol Takımı bu karşılaşmanın ardından FIBA Europe Cup’ta sıradaki maçını 23 Ekim Çarşamba günü saat 20.00’de evinde Alman temsilcisi Basketball Löwen Braunschweig ile yapacak. Mavi Yeşilliler, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 3. haftasında ise 20 Ekim Pazar günü saat 15.30’da Onvo Büyükçekmece’yi konuk edecek.