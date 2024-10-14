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Türkiye'nin golleri İrfan can Kahveci dakika 62, Hakan Çalhangolu 67 ve Arda Güler'den dakika 88'de ve 90+5'de Kerem Aktürkoğlu'ndan dördüncü gol geldi.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 4. maçında deplasmanda İzlanda ile karşılaştı.

TOFAŞ ligde 2'de 2 yaptı

TOFAŞ ligde 2'de 2 yaptı

Türkiye , nefes kesen maçta İzlanda 'yı deplasmanda İzlanda'yı 43 yıl sonra yenmeyi başardı. Son 2 dakikaya 2-2'lik skorla giren aslanlarımız Arda ve Kerem'in uzatma dakikalarında attığı muhteşem golle hem İzlanda'nyı mağlup etti. Bu sonuçla Türkiye liderlik koltuğunu sağlamlaştırdı.