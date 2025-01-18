TOFAŞ Basketbol Takımı, ligde ilk yarının son maçı olan 15. hafta karşılaşmasında deplasmanda Karşıyaka ile karşı karşıya gelecek. 19 Ocak Pazar günü Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda oynanacak mücadele saat 18.00’de başlayacak ve BeIN SPORTS 5’ten canlı yayınlanacak.

İZMİR (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Asım Pars Sezonunda ilk yarı bu hafta oynanacak 15. hafta karşılaşmalarıyla son bulacak ve Türkiye Kupası’na katılacak takımlar belirlenecek. Ligde 11 galibiyet-3 mağlubiyet ile üçüncü sırada yer alan TOFAŞ, devrenin son haftasında Karşıyaka’ya konuk olacak. Ligde oynadığı son maçta sahasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi’ni 91-80 yenen; hafta içinde Atina’da oynadığı FIBA Europe Cup son 16 turu mücadelesinde de Maroussi’yi 74-77’lik skorla geçen Bursa ekibi, İzmir deplasmanında da galibiyet hedeflerken, Mavi Yeşillilerde bu maç öncesi eksik oyuncu bulunmuyor.

Hafta içinde oynadığı Basketbol Şampiyonlar Ligi Play-In Turu karşılaşmasında deplasmanda Promitheas Patras BC Vikos Cola’ya 84-68 mağlup olan Karşıyaka ligde son içi maçını kaybederken, 14. hafta itibariyle 8 galibiyet-6 mağlubiyet ile 6. sırada yer alıyor.

Yarın Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda oynanacak 15. hafta mücadelesi saat 18.00’de başlayacak. BeIN SPORTS 5’ten canlı olarak ekranlara gelecek karşılaşmayı Özlem Yalman, Kaan Büyükçil, Nazlı Çisil Güngör hakem üçlüsü yönetecek.

TOFAŞ Basketbol Takımı, bu maçın ardından ligde sıradaki maçını 25 Ocak Cumartesi günü saat 20.30’da deplasmanda Beşiktaş Fibabanka ile oynayacak.