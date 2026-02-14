Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından sporculara sağlanan güçlü destek bir kez daha başarıya dönüştü.

BALIKESİR (İGFA) - Sporu tabana yayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın vizyonu sahada karşılığını bulurken, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi sporcuları güreş ve judoda kazandıkları 18 madalya ile il seçmelerine damga vurdu.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın genç sporculara yönelik yatırımları ve sporu merkeze alan politikaları meyvelerini vermeye devam ediyor. Türkiye Güreş Federasyonu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen Okul Sporları Turnuvaları kapsamında düzenlenen il şampiyonalarında, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi sporcuları önemli başarılara imza attı. Gençler B Okullar Arası Grekoromen İl Seçmeleri'nde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi sporcuları 5 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak organizasyona damga vurdu.

Hasan Yağız Özkan (48 kg), Ahmed Faruk Aydın (55 kg), Efe Berk Acar (71 kg), Ali Kemal Gören (80 kg) ve Çağan Gökhan Su (110 kg) altın madalya kazanarak il birincisi olurken, Berkay Ateş (65 kg) ve Yavuz Selim Kartın (80 kg) gümüş, Hasan Yiğit Özkan (55 kg) ise bronz madalya elde etti. Kendi branşlarında birinci olan sporcular, Türkiye Grupları'na katılma hakkı kazandı. Balıkesir Kulüpler Arası U-15 Serbest Erkekler İl Seçmelerinde Ahmet Faruk Aydın (57 kg) ve Yavuz Selim Kartın (85 kg) üçüncü olarak kürsüye çıkarken, Balıkesir U15 Grekoromen İl Şampiyonası'nda da Büyükşehir sporcuları başarı zincirini sürdürdü. Bu şampiyonada Yavuz Selim Kartın (75 kg) ve Ahmed Faruk Aydın (57 kg) il birincisi olurken, Hüseyin Yağız Özkan (48 kg) ve Hasan Yiğit Özkan (52 kg) il üçüncülüğü elde etti. Elde edilen dereceler sonucunda Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, takım halinde il üçüncülüğü kupasını kazanarak önemli bir başarıya daha imza attı. Birinci olan sporcular, U15 Grekoromen Türkiye Grupları'na katılmaya hak kazandı.

BÜYÜKŞEHİR'İN ÖĞRENCİLERİ JUDO ŞAMPİYONASINA DA AĞIRLIĞINI KOYDU

Judo müsabakalarında da Balıkesir Büyükşehir Belediyesi sporcuları bir kez daha adından söz ettirdi. 2026 Spor Toto Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası İl Seçmeleri kapsamında Yağız Efe Gülmez (73 kg), Efsa Dayanak (52 kg) ve Nilsu Savaş (44 kg) il birincisi olurken, Emir Keskin (66 kg) il üçüncüsü oldu. İl birincisi olan sporcular, Türkiye Judo Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.