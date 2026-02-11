Geçtiğimiz haftalarda vatandaşların yürüyüşüne açılan Gebze Belediyesi Pelitli Stadyumu, anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. 'Adım At, Havan Değişsin' mottosuyla düzenlenen kadınlara özel etkinliğe Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de katılarak destek verdi.

KOCAELİ (İGFA) - Eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen programda katılımcılar, yürüyüş ve ısınma hareketleri yaparak hem spor yaptı hem de açık havada keyifli vakit geçirdi. Yoğun ilgi gören etkinlikte kadınlar, hem fiziksel aktiviteyle buluştu hem de sosyal bir ortamda bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı.

Başkan Büyükgöz'den Kadınların Sosyal Hayattaki Önemine Vurgu

Etkinlikte kısa bir selamlama konuşması gerçekleştiren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, kadınların toplumdaki ve aile hayatındaki önemine dikkat çekti. Başkan Büyükgöz konuşmasında, 'Kadınlarımız sosyal hayatın merkezinde yer alıyor. Aile yapımızın güçlenmesinde, çocuklarımızın eğitiminde ve sağlıklı nesillerin yetişmesinde en büyük pay yine annelerimize, kadınlarımıza ait' ifadelerini kullandı.

Sporun her yaşta gerekli olduğuna vurgu yapan Başkan Büyükgöz, 'Hangi yaşta olursak olalım hareketli bir yaşam sürmek hem beden sağlığımız hem de ruh sağlığımız için büyük önem taşıyor. Pelitli Stadyumumuzu sabahları vatandaşlarımızın yürüyüş yapabilmeleri iiçin vatandaşlarımızın kullanımına açtık. Özellikle kadınlarımızın bu tür etkinliklerde aktif rol almasını çok kıymetli buluyorum' dedi.