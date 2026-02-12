Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Ligi çeyrek final karşılaşmaları 13-14-15 Şubat tarihlerinde Konya Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde oynanacak. 8 takım 1. Lig hedefi için parkeye çıkacak.

KONYA (İGFA) - Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Ligi'nde sezonun en kritik virajlarından biri olan çeyrek final heyecanı başlıyor. Sezon boyunca zorlu mücadelelere sahne olan ligde çeyrek finale yükselen takımlar netleşirken, müsabakalara ev sahipliği yapacak şehirler de belli oldu. Konya'nın yanı sıra Ankara, Bolu, Denizli, Eskişehir ve Zonguldak da çeyrek final karşılaşmalarına ev sahipliği yapacak.

Konya ayağı, 13-14-15 Şubat tarihlerinde Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Organizasyonda İstanbul Arnavutköy Belediyesi, Balıkesir Media First Ayvalık Gelişim, Elazığ Belediyesi, Ankara Mısıroğlu Beytepe, Muğla Marmaris Belediye, İstanbul Kuzey Yıldızları, Eskişehir Şehir Koleji Eğitim Kültür ve Arsavev Hatay Voleybol takımları 1. Lig'e yükselme hedefiyle mücadele edecek.

'TÜM VOLEYBOL TUTKUNLARINI DAVET EDİYORUZ'

TVF Konya Voleybol İl Temsilcisi Sinan Kabak, Konya'nın böylesine önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmasından memnuniyet duyduklarını belirterek, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'a teşekkür etti.

Kabak, voleybola olan ilginin her geçen gün arttığını vurgulayarak, '2. Lig Kadınlar Voleybol Çeyrek Final müsabakaları büyük heyecana sahne olacak. Spor şehri Konya'nın bu organizasyona güçlü şekilde sahip çıkacağına inanıyor, tüm voleybol severleri 13-14-15 Şubat tarihlerinde Karatay Spor ve Kongre Merkezi'ne davet ediyorum' dedi.